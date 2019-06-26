Российский чемпионат хотят расширить за счет других стран: заявление украинского босса ЦСКА

"Это не возврат чемпионата СССР", – уверяет Евгений Гинер, зазывая в РПЛ армян, казахстанцев и белорусов

Евгений Гинер. Фото: Getty Images

Президент футбольного клуба ЦСКА (Москва) уроженец Харькова Евгений Гинер предлагает расширить российскую Премьер-лигу с 16 до 18 команд за счет приглашения в чемпионат клубов из соседних стран. "Мое субъективное мнение – это надо делать обязательно. Мы играем очень мало матчей, то, что обсуждается в прессе… Вы начинаете перемывать кости, дескать, и так плохое финансовое состояние, но вы бы хоть спросили у Александра Дюкова (президента РФС), у нас, возможно, было бы желание пригласить какой-то белорусский клуб или казахский, армянский", – заявил российским СМИ Евгений Гинер.

"Сегодня вот шотландские клубы или из Уэльса играют в АПЛ, по такому типу. Это состоятельные нормальные клубы, – добавил президент ЦСКА Евгений Гинер. – Хотел бы видеть крымские клубы? Да мне какая разница. Пожалуйста, но разве там есть состоятельный клуб? Возможно ли в будущем, что клубы из-за рубежа будут у нас? Мне кажется, что да. Мы хотели тогда сделать Россия – Украина, а это немного другое. Это как АПЛ: есть Великобритания, но там клубы из отдельных стран играют в лиге. Это не возврат чемпионата СССР. Правильно, что, если поднять два клуба из ФНЛ (второго дивизиона России), начнется непонятно что, я согласен с этим. А здесь "Арарат", например, из Еревана есть. Хороший клуб с финансовыми возможностями. "Кайрат", "Астана". В Беларуси в Минске команда… Там, где есть частные хозяева, чтобы не подтягивать бюджетные клубы".

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Как сообщалось ранее, футболисты грузинских команд показали свое отношение к России, выйдя на матчи своего чемпионата в футболках с надписью: "Вы – оккупанты!". При этом УЕФА отказал России: грузинские клубы за эти футболки не накажут. Отношения Москвы и Тбилиси накалились после массовых протестов в грузинской столице, причиной для которых послужил визит российской делегации в Грузию на Межпарламентскую ассамблею православия.

Также сообщалось, что грузинских игроков поддержал клуб из Украины. Игроки полтавской "Ворсклы" присоединились к акции грузинских команд, которые вышли на матчи своего чемпионата в футболках с надписью "Наша страна оккупирована Россией". Полтавчане сфотографировались с плакатом, на котором написано "20% моей страны оккупированы Россией". Плакат держит грузинский защитник полтавчан – уроженец Тбилиси Андро Гиоргадзе.

Кроме того, ранее мы писали, что белорусский клуб Артема Милевского просился в чемпионат Украины. Динамовцы из Бреста конфликтуют со своей федерацией футбола из-за запрета на новые трансферы.

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