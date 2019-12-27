Рождество удалось: одноклубник Ярмоленко в костюме снеговика разбил суперкар за 210 тысяч

Футболист не справился с управлением и влетел в палисадник дома

Майкл Антонио в костюме снеговика / Фото: Instagram

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Одноклубник Андрея Ярмоленко в "Вест Хэме" Майкл Антонио разбил свой суперкар Lamborghini Huracan стоимостью 210 тысяч фунтов, врезавшись в палисадник одного из домов в Южном Лондоне. В момент аварии игрок был одет в костюм снеговика – в таком виде Майкл расхаживал утром и напевал песни для своего Instagram, но уже к вечеру его настроение кардинально поменялось.

INSTAGRAM

Только представьте удивление хозяев дома: когда они вышли на улицу, то увидели автомобиль у себя во дворе, а из него вылез… снеговик.

Видео: Twitter

"Шум был настолько громким, что я подумала, что в дом врезался автобус" – рассказала хозяйка пострадавшего дома Киа Расина. – "Когда мы вышли улицу, то подумали, что водителю будет очень больно, потому что он выглядит не очень хорошо. Но затем он выпрыгнул из машины в своем костюме снеговика. Как только мы поняли, что никто не пострадал, мы все испытали облегчение".

По словам очевидцев, Антонио покинул место происшествия, не извинившись перед пострадавшей семьей и не предложив возместить ущерб. Интересно, что на следующий день Майкл Антони отыграл весь матч "Вест Хэма" против "Кристал Пэлас" (1:2).

Ранее мы писали, что "Молотобойцы" планируют продать разболевшегося Ярмоленко уже зимой. Руководство "Вест Хэма" якобы не устраивает игра украинского нападающего.

Также мы рассказывали, что у Ярмоленко обнаружились новые проблемы со здоровьем. Один из ведущих украинских футболистов Андрей Ярмоленко снова угодил в лазарет. Назван период, который понадобится игроку для возвращения в строй.

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