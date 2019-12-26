"Вест Хэм" без Ярмоленко проиграл "Кристал Пэлас" и опустился к "лузерам"

Команда Мануэле Пелегрини уступила в гостях со счетом 2:1

Вест Хэм - Кристал Пэлас / Фото: Reuters

"Вест Хэм" в матче 19 тура чемпионата Англии проиграл в гостях "Кристал Пэлас" со счетом 1:2 и оказался в одном пункте от зоны вылета.

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В составе гостей отличился Роберт Снодграсс, а у "Кристал Пэлас" еще один мяч забил Шейку Куйяте. А победу хозяевам принес форвард "Кристал Пэлас" Джордан Айю, забив на 90-й минуте.

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"Криастал Пэлас" набрал 26 очков и поднялся на восьмую строчку в турнирной таблице Английской Премьер-лиге. "Вест Хэм" с 19 очками занимает лишь 17-е место.

Ранее мы писали, что "Молотобойцы" планируют продать разболевшегося Ярмоленко уже зимой. Руководство "Вест Хэма" якобы не устраивает игра украинского нападающего.

Также мы рассказывали, что у Ярмоленко обнаружились новые проблемы со здоровьем. Один из ведущих украинских футболистов Андрей Ярмоленко снова угодил в лазарет. Назван период, который понадобиться игроку для возвращения в строй.

Смотрите, как Ярмоленко забивает за сборную Украины:

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