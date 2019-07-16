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Третья команда чемпионата Италии купила украинского футболиста и похвалила его за "убийственный" удар

16 июля, 17:29

Руслан Малиновский перешел в из бельгийского "Генка" в "Аталанту" почти за 14 миллионов евро

Руслан Малиновский в прошлом сезоне выиграл чемпионат Бельгии
Руслан Малиновский в прошлом сезоне выиграл чемпионат Бельгии. Фото: Getty Images

Эпопея с переходом украинского футболиста Руслана Малиновского в чемпионат Италии завершилась! Игрок сборной Украины во вторник подписал контракт с "Аталантой", которая в следующем сезоне сыграет в Лиге чемпионов. Малиновский стал вторым украинским футболистом, который летом перешел в клуб из высшего дивизиона чемпионата Италии. Ранее Евгений Шахов перешел в "Лечче". По данным СМИ, стоимость трансфера Руслана из "Генка", с которым в прошлом сезоне украинец выиграл чемпионат Бельгии, составила 13,7 миллионов евро.

В прошлом сезоне "Аталанта" заняла третье место в чемпионате Италии. Контракт с Малиновским рассчитан на пять лет. На сайте "Аталанты" особо отмечают такие качества украинского футболиста, как скорость, последний пас и "убийственный" удар с левой ноги.

Ранее мы писали, что Луческу расписал итальянцам все козыри Малиновского. Экс-тренер "Шахтера" заявил, что украинец из "Генка" станет отличной покупкой для "Аталанты". "По сравнению с тем, когда он был ребенком, он сильно вырос. В чем? Голы, результативные передачи... Вы увидите, кто такой Малиновский", - отметил Луческу.

Три позиции для Малиновского: что нужно сделать украинцу, чтобы стать игроком основы "Аталанты"

Видео гола Малиновского на "Генк":

Как Малиновский забивает за сборную Украины:

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Тег чемпионат Италии, трансферы, Генк, Аталанта, Руслан Малиновский

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Сегодня|Спорт

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