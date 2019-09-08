С Михайличенко не разговаривают: динамовцы передали свои претензии тренеру через Евтушенко

/ Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

Ведущие онлайн -шоу "ТаТоТаке" рассказали новые подробности конфликта между игроками и тренерским штабом киевского "Динамо". По их информации, динамовцы недовольны работой, которую команда проводит под руководством главного тренера Алексея Михайличенко. В частности, претензии отдельных игроков сводятся к возросшим физическим нагрузкам и обновленному тактическому рисунку игры киевлян.

"Динамо" по ошибке получило от УЕФА 380 млн евро": немецкие СМИ раскрыли детали крупного скандала

Впервые информацию о недовольстве динамовцев на неделе озвучил журналист Игорь Цыганык. Он рассказал, что игроки "Динамо" не понимают, какую игру строит тренер.

"Да, этот инцидент был, но разговор был не с тренерским штабом, а между собой. Сидорчук начал этот разговор в раздевалке, Буяльский поддержал. Все его поддержали, в том числе и легионеры. Команда недовольна тем, что происходит, во что они играют и как, нагрузки эти – перед матчем с "Зарей" они тянули штангу в тренажерке", – рассказал ведущий программы Сергей Болотников.

"Всю эту информацию, о чем они говорили, передали через Евтушенко Михайличенко. Евтушенко – главный по тактике, как я понимаю, его это тоже касается".

Ранее мы писали, что "Динамо" выдало один из худших стартов в истории. Хацкевич и Михайличенко вместе заработали всего восемь баллов в стартовых матчах Премьер-лиги. Хуже было только при Блохине и Демьяненко:

Сейчас серия "Динамо" без побед во всех турнирах насчитывает пять матчей. В последний раз киевляне покидали поле в роли триумфатора еще при Александре Хацкевиче, когда 3 августа обыграли "Львов" (3:0).

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама