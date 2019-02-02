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С намеком на победу в Кубке УЕФА: промо матча "Шахтер" – "Айнтрахт" в Харькове

Вчера, 21:13

Лидер чемпионата Украины призывает болельщиков прийти на стадион и поддержать команду в Харькове 14 февраля

Промо матча "Шахтер" - "Айнтрахт"
Промо матча "Шахтер" - "Айнтрахт".
С намеком на победу в Кубке УЕФА: промо матча "Шахтер" – "Айнтрахт" в Харькове //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/5e9/da4/5c55e9da4eaa7.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/5e9/da4/5c55e9da4eaa7.jpg Футбол Лидер чемпионата Украины призывает болельщиков прийти на стадион и поддержать команду в Харькове 14 февраля

Лидер чемпионата Украины "Шахтер" свой первый официальный поединок в 2019 году проведет 14 февраля. В Харькове на стадионе "Металлист" команда Паулу Фонсеки сыграет первый матч 1/16 финала Лиги Европы против немецкого "Айнтрахта" (начало – в 22:00). Ответный поединок, напомним, состоится 21 февраля в Германии.

В субботу "Шахтер" на своем официальном канале в YouTube показал промо-ролик матча. Главный герой видео – вратарь "горняков" Андрей Пятов, также показаны кадры победного для украинского клуба финала Кубка УЕФА 2009 года, в котором "Шахтер" обыграл немецкий "Вердер". "Давай вместе сделаем наш первый шаг!", – звучит в видео призыв к болельщикам прийти на стадион.

Промо-ролик матча Лиги Европы "Шахтер" – "Айнтрахт"

Отметим, что первый поединок в украинской Премьер-лиге после зимней паузу "Шахтер" проведет 25 февраля против "Александрии" в Харькове.

Напомним, что вчера "Шахтер" огласил заявку на Лигу Европы. В списке 25 футболистов, в том числе новички Валерий Бондаренко и Манор Соломон.

В начале недели Ярослав Ракицкий перешел из "Шахтера" в "Зенит". В донецком клубе он отыграл почти 10 сезонов, будучи одним из столпов обороны. Выиграл 19 титулов с "оранжево-черными".

А накануне "Шахтер" отдал защитника в аренду аутсайдеру чемпионата России. Ранее Олег Данченко уже играл в России в составе "Анжи".

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Тег Харьков, Лига Европы, Шахтер Донецк, Айнтрахт

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Сегодня|Спорт

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