С намеком на победу в Кубке УЕФА: промо матча "Шахтер" – "Айнтрахт" в Харькове

Лидер чемпионата Украины призывает болельщиков прийти на стадион и поддержать команду в Харькове 14 февраля

Промо матча "Шахтер" - "Айнтрахт".

С намеком на победу в Кубке УЕФА: промо матча "Шахтер" – "Айнтрахт" в Харькове //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/5e9/da4/5c55e9da4eaa7.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/5e9/da4/5c55e9da4eaa7.jpg 2019-02-02T21:13:32+02:00 Футбол Лидер чемпионата Украины призывает болельщиков прийти на стадион и поддержать команду в Харькове 14 февраля

Лидер чемпионата Украины "Шахтер" свой первый официальный поединок в 2019 году проведет 14 февраля. В Харькове на стадионе "Металлист" команда Паулу Фонсеки сыграет первый матч 1/16 финала Лиги Европы против немецкого "Айнтрахта" (начало – в 22:00). Ответный поединок, напомним, состоится 21 февраля в Германии.

В субботу "Шахтер" на своем официальном канале в YouTube показал промо-ролик матча. Главный герой видео – вратарь "горняков" Андрей Пятов, также показаны кадры победного для украинского клуба финала Кубка УЕФА 2009 года, в котором "Шахтер" обыграл немецкий "Вердер". "Давай вместе сделаем наш первый шаг!", – звучит в видео призыв к болельщикам прийти на стадион.

Промо-ролик матча Лиги Европы "Шахтер" – "Айнтрахт"

Отметим, что первый поединок в украинской Премьер-лиге после зимней паузу "Шахтер" проведет 25 февраля против "Александрии" в Харькове.

Напомним, что вчера "Шахтер" огласил заявку на Лигу Европы. В списке 25 футболистов, в том числе новички Валерий Бондаренко и Манор Соломон.

В начале недели Ярослав Ракицкий перешел из "Шахтера" в "Зенит". В донецком клубе он отыграл почти 10 сезонов, будучи одним из столпов обороны. Выиграл 19 титулов с "оранжево-черными".

А накануне "Шахтер" отдал защитника в аренду аутсайдеру чемпионата России. Ранее Олег Данченко уже играл в России в составе "Анжи".

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " С намеком на победу в Кубке УЕФА: промо матча "Шахтер" – "Айнтрахт" в Харькове". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"

Источник: Сегодня|Спорт Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.

Загрузка...

Загрузка...