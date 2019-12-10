С ума сойти! Легионер "Динамо" пообещал устроить вечеринку и набить тату в случае выигрыша Лиги Европы

Но "Динамо" может вообще оказаться за бортом еврокубков, если не обыграет с разницей в два мяча "Лугано"

Де Пена - на пути к желаемому выигрышу Лиги Европы / Фото: Facebook

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Полузащитник киевского "Динамо" Карлос де Пена ответил на вопросы болельщиков команды, связанные с выступлением в Лиге Европы. В частности, уругвайский вингер пообещал украсить свое тело новой наколкой, если "бело-синие" выиграют этот еврокубок.

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Карлос де Пена / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

"С какой командой хотел бы я встретиться в плей-офф Лиги Европы? Против "Манчестер Юнайтед" у меня уже был шанс сыграть, поэтому выбрал бы соперника пониже уровнем, чтобы точно пройти дальше, – откровенно признался Карлос де Пена. – Набить тату в случае выигрыша Лиги Европы? Если выиграем, то организуем вечеринку и сделаем тату"

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Отметим, что "Динамо" еще нужно хорошенько постараться, чтобы вообще не остаться за бортом еврокубков. Для гарантированного завоевания путевки в 1/16 Лиги Европы, в заключительном матче группового раунда на "Олимпийском" 12 декабря киевлянам нужно побеждать с разницей в два мяча "Лугано", которому в этом евросезоне уже ничего не светит – швейцарцы досрочно заняли последнее место в группе.

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Как сообщалось ранее, Милевский обматерил игрока "Динамо" за поражение от "Зари". В подтрибунном помещении НСК "Олимпийский" Миля сказал Виталию Буяльскому все, что думает об игре своей бывшей команды.

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