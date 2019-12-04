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Салах, Мане и другие: названы претенденты на звание лучшего футболиста Африки

4 декабря, 18:59

В предыдущие два года награда доставалась нападающему "Ливерпуля"

Мохамед Салах признавался лучшим дважды подряд

Мохамед Салах признавался лучшим дважды подряд / Фото: AFP

Определены номинанты на звание лучшего игрока Африки 2019 года. В финальный список вошли 10 человек. Среди претендентов и действующий победитель награды нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах. Он побеждал в этой категории в 2017 и 2018 годах.

  • Мохамед Салах, Садио Мане (оба – "Ливерпуль"), Калиду Кулибали ("Наполи"), Пьер-Эмерик Обамеянг ("Арсенал"), Рияд Марез ("Манчестер Сити"), Хаким Зиех, Андре Онана (оба – "Аякс"), Исмаэль Беннасер ("Милан"), Одион Игало ("Шанхай Шеньхуа"), Юсеф Белайли ("Эсперанс").

Напомним, что в понедельник Лионель Месси в рекордный раз выиграл "Золотой мяч". Это уже шестой подобный трофей для Лионеля. По количеству "Золотых мячей" он опередил Роналду.

Как сообщалось ранее, Роналду проигнорировал церемонию вручения "Золотого мяча" и поехал не в Париж, а в Милан на награждение лучших в Италии. Сообщалось, что Криштиану узнал, что его не планировали даже пригласить не сцену, обиделся и решил проигнорироваться церемонию вручения "Золотого мяча".

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Напомним, 2 ноября состоялось и вручение украинского "Золотого мяча". Приза лучшего футболиста Премьер-лиги в 2019 году удостоился капитан "Шахтера" Тайсон.

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Мохамед Салах Пьер-Эмерик Обамеянг Рияд Марез Садио Мане Калиду Кулибали Хаким Зиеш Исмаэль Беннасер

Источники: СЭ , Сегодня|Спорт

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