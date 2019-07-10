"Сам "Реал" купил у нас вратаря!": тренер "Зари" трогательно попрощался с клубом

Александр Ногин, работавший с голкиперами "Зари", ушел вслед за отправленным в отставку Юрием Вернидубом

Тренер вратарей луганской "Зари" Александр Ногин, проработавший в структуре клуба более 10 лет, попрощался с командой. "Покинуть "Зарю" было моим личным решением. Ответственность за не самый лучший прошедший сезон лежит не только на бывшем главном тренере, но и на его тренерском штабе. Ответственность незримым глазом распространяется на весь коллектив. Все мы отвечали за выполнение или невыполнение задачи", – отметил Александр Ногин, вспомнивший самые значимые моменты за время работы в "Зари".

"Знаете, что такое тренерский штаб? Это когда каждый тренер дает туда свое зерно, создавая тем самым ауру коллектива. Считаю, что микроклимат в команде и клубе всегда был классным. И все благодаря людям, которые были и есть в "Заре". Но для начала вспомню восточную мудрость, которая гласит, что самые лучшие учители – это наши ученики. А настраивали и учили пацанов мы хорошо, раз даже мадридский "Реал" купил у нас голкипера (улыбается). Когда Андрей Лунин пришел в нашу команду, ошибок у него было все равно еще очень много. Пусть на нас не обижается Леша Шевченко, когда мы, определенно рискуя, ставили в ворота Андрея Лунина. И, как оказалось, это потом дало результат. То, что Андрей оказался в "Реале" – это заслуженно. Его харизма, стремление, целостность, потенциал, характер и данные – это все соответствует".

Смотрите сейвы экс-вратаря "Зари" Лунина на тренировках "Леганеса"



Сейвы в исполнении Лунина. Instagram игрока

"С теплом вспоминаю и финал Кубка, и третье место в чемпионате, и групповой этап Лиги Европы. Это были крайне положительные эмоции, – продолжает Александр Ногин. – А клубы-соперники: "Манчестер Юнайтед", "Брага", "Лейпциг", "Фейеноорд", "Атлетик", Легия", "Мольде"…С последними два пенальти отразил Никита Шевченко. Все это – незабываемые впечатления. И всё это благодаря "Заре". Но и грустное забыть невозможно. Это не поражения, нет. Помню утрату наших игроков. Имею в виду Макса Белого и Пашу Худзика. Такое случается не каждый день и переносить это очень тяжело. Помню, о смерти Максима Белого мы узнали перед игрой с "Мариуполем". Не смогли тогда настроить ребят на матч и уступили".

Результаты всех спаррингов команд Премьер-лиги



"Относительно того, что я думаю дальше, от я продолжу свою работу с Юрием Вернидубом. Если какое-то время буду без работы, то ничего страшного. У меня сын растет. Он занимается вратарским искусством. С ним я тренируюсь и отвожу душу. Но все равно тянет работать. Это мое призвание, люблю это дело", – заключил экс-тренер вратарей "Зари" Александр Ногин.

Как мы писали ранее, самый старый футболист чемпионата Украины остался без команды. Состав "Зари" покинул 38-летний Вячеслав Чечер. На его счету 410 матчей в высшем дивизионе страны – больше только у Шелаева (412) и Шовковского (426).

Также сообщалось, что у нового тренера "Зари" Виктора Скрипника состоялась встреча с президентом клуба – экс-главой бюджетного комитета Рады Евгением Геллером. Сменщику Юрия Вернидуба ставят задачу вернуть луганскую команду в групповой турнир Лиги Европы.

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