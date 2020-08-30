Самая сексапильная фанатка Месси заявила, что отныне она болеет за "Манчестер Сити"

"Мисс Бум Бум" Сьюзи Кортес поддерживает решение Лионеля покинуть "Барселону", где к нему "относятся как к мусору"

Официальная обладательница лучших ягодиц в мире "Мисс Бум Бум" Сьюзи Кортес, которая является болельщицей "Барселоны" и лично Лионеля Месси, раскритиковала каталонский клуб за отношение к аргентинскому футболисту. 30-летняя модель из Бразилии решительно заявила, что отныне она – уже фанатка "Манчестер Сити", куда собирается перебраться Лео.

Реклама

Читайте также: Шейхи заплатят Месси 500 миллионов евро чистыми: обнародована схема

"Сейчас я – самая преданная фанатка "Манчестер Сити", – цитирует Сьюзи Кортес The Sun. – Месси сделал все для "Барселоны". Без Месси за последние пять лет мы бы даже не прошли квалификацию в Лигу Европы. Но "Барселона" обращается с лучшим игроком в истории как с мусором. Я на 100 процентов поддерживаю его решение уйти. Мне также очень грустно от того, как относятся к Суаресу. Я с детства за "Барселону", но я не буду носить футболку каталонцев и праздновать их победы, пока президентом клуба будет Хосеп Мария Бартомеу"

Реклама

"Хосеп Бартомеу и Эрик Абидаль уничтожили клуб. Из-за них лучший футболист всех времен покинет Каталонию. Сегодня максимально печальный день для меня и миллионов других фанатов "Барселоны". Но я решила, что буду самой преданной болельщицей того клуба, за который будет играть Лео", – отметила девушка в своем Instagram

Сьюзи Кортес / Фото: Instagram

Читайте также: Сексуальная "Мисс Бум Бум" продает футболку Месси ради борьбы с коронавирусом

Реклама

Напомним, что не так давно Сьюзи Кортес набила себе в зоне бикини татуировку с лицом Месси, о чем сообщила своим фолловерам. После этого Лионель и его жена Антонелла Рокуццо заблокировали бразильянку в Instagram.

Смотрите последний гол Месси в форме "Барселоны"

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама