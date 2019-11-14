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"Самое главное – мы выиграли, это мне добавляет радости": Иванисеня рассказал о поединке с Эстонией

14 ноября, 22:05

Игрок очень рад дебюту в сборной Украины

Дмитрий Иванисеня

Дмитрий Иванисеня / Фото: ФФУ

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Полузащитник сборной Украины Дмитрий Иванисеня прокомментировал победу над Эстонией в товарищеском матче, который прошел в Запорожье. Мы вели онлайн матча Украина – Эстония на нашем сайте.

"Очень счастлив, что сегодня Шевченко дал мне возможность дебютировать в сборной. Я очень счастлив, потому что много пришло людей, стадион заполнен. Самое главное – мы выиграли, это мне добавляет радости", – отметил игрок.

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"Если честно, особо не волновался, но когда гимн играл, и я его пел, мурашки по коже шли. Андрей Шевченко сказал, что я знаю эту позицию, нужно спокойно играть, знаю, что там делать", – добавил Дмитрий Иванисеня.

Напомним, ранее защитник "Зенита" Ракицкий объявил о завершении карьеры в сборной Украины, написав на своей странице в Instagram следующее: "Я ждал вызов на протяжении всего 2019 года. Но большой футбол стал большой политикой. Именно страхом руководствуются люди, которые рассылают приглашения в национальную команду".

Смотрите, как в сентябре сборная Украины разобрала на запчасти другую балтийскую команду – Литву. Тогда подопечные Шевченко выиграли со счетом 3:0.

Все подробности в спецтеме Сборная Украины

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Источник: Канал Футбол

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