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Самое курьезное удаление: кипер получил красную карточку даже не успев вспотеть

22 октября, 17:11

Вратарь на 13-й секунде игры взял мяч в руки

Серкан Кырынтылы

Серкан Кырынтылы / Фото: Instagram

Матч восьмого тура чемпионата Турции между "Коньяспором" и "Йени Малатьяспором" начался с курьезного эпизода. Ранее мы писали, что вратарь Сан-Марино совершил самую нелепую ошибку, которая могла произойти в футболе.

Спустя 13 секунд после начала встречи Серкан Кырынтылы в простой ситуации забрал мяч руками за пределами штрафной площадки. Понимая, что за такое нарушение полагается прямая красная карточка, вратарь начал покидать поле еще до вердикта арбитра.

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"Коньяспор", оставшись в меньшинстве, впоследствии пропустил два гола и потерпел поражение со счетом 0:2.

Также мы рассказывали, как игрок "Атлетико" жестоко наказал своего кипера за проигранный спор. Форвард Атлетико Диего Коста сменил имидж партнеру по команде, вспомнив легендарного бразильца Роналдо, который нелепо подстригся во время чемпионата мира 2002 года.

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Кроме того, игрок "ПСЖ" унизил кипера и отправил всем сердечко. В матче ОГК Ницца – Пари Сен-Жермен голом отличился Анхель Ди Мария.

Смотрите обзор матча чемпионата Франции "Ницца" – "ПСЖ":

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вратарь удаление чемпионат Турции Коньяспор

Источник: Сегодня|Спорт

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