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Самый дорогой вратарь "окна": Силлессен ушел из "Барсы" за 35 миллионов евро

27 июня, 09:09

Каталонцы наварили 22 миллиона на голландском голкипере, который перебрался в "Валенсию"

Яспер Силлессен
Яспер Силлессен. Фото: Reuters

Голкипер "Барселоны" Яспер Силлессен продолжит карьеру в "Валенсии", сообщает официальный сайт каталонского клуба. "Барселона" и "Валенсия" достигли соглашения по условиям трансфера 30-летнего голландца. "Валенсия" заплатит "Барселоне" 35 млн евро. "Барселона" хотела бы публично выразить свою благодарность Ясперу Силлессену за его самоотверженность и преданность делу и пожелать ему удачи и успехов в будущем", – говорится в заявлении каталонцев.

Яспер Силлессен стал самым дорогим вратарем летнего трансферного окна-2019. До его перехода в "Валенсию" таковым считался итальянец Алекс Мерет, которого "Наполи" выкупил у "Удинезе" за 22 млн евро. 

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Напомним, Яспер Силлессен перешел в "Барселону" летом 2016 года из "Аякса". Его трансфер обошелся тогда "сине-гранатовым" в 13 млн евро. То есть каталонцы наварили на нем 22 миллиона. Всего в составе "Барселоны" 30-летний вратарь провел 32 игры и пропустил 25 мячей. В общей сложности с "Барсой" он выиграл шесть трофеев – по два чемпионата, Кубка и Суперкубка Испании.

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Как сообщалось ранее, другой знаменитый вратарь Джанлуиджи Буффон готов вернуться в "Ювентус". Легендарный 41-летний голкипер ищет варианты продолжение карьеры после ухода из "ПСЖ". "Пока камбек в Турин - просто идея", - цитирует агента Sportitalia.

Также мы писали, что "Барселона" согласовала личный контракт с Неймаром. По данным El Mundo Deportivo, соглашение 27-летнего бразильца с каталонским клубом будет рассчитано на пять лет с годовым окладом в 24 миллиона евро. То есть суммарно речь идет о 120 млн евро. Тогда как нынешняя зарплата Неймара в "ПСЖ" составляет 36,8 миллиона евро в год.

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Тег Барселона, Валенсия, вратарь, чемпионат Испании, Яспер Силлессен, трансферное окно

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Источники:

Championat.ru , Сегодня|Спорт

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