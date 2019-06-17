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Самый громкий трансфер лета: Месси будет играть во Франции

17 июня, 22:34

"Дижон" подписал контракт с однофамильцем легендарного форварда Барселоны

Новичок "Дижона"
Новичок "Дижона". Фото: Twitter

Клуб высшего дивизиона чемпионата Франции "Дижон" объявил о подписании 12-летнего футболиста из академии "Версаля". Новость прошла бы незамеченной, но стала топовой во всех континентальных СМИ благодаря фамилии юного игрока. Мальчика зовут Райян Месси, он однофамилец пятикратного обладателя "Золотого мяча", капитана "Барселоны" Лионеля Месси.

По итогам прошлого сезона "Дижон" занял 19-е место в чемпионате Франции и избежал понижения в классе.

Напомним, что сейчас Лионель Месси в Бразилии. На Кубке Америки аргентинцы стартовали с поражения от сборной Колумбии со счетом – 0:2. В рамках группового этапа команда Месси еще сыграет с Парагваем и Катаром.

Также мы писали, что лучший игрок финала ЛЧ назвал футболиста, который должен получить "Золотой мяч-2019". Голландский защитник "Ливерпуля" Вирджил ван Дейк предрекает награду человеку, которого в финале Лиги чемпионов мы не увидели – Линелю Месси.

Также мы давали ТОП-10 рейтинга самых высокооплачиваемых спортсменов мира. Тройку лидеров составили футболисты – Месси, Роналду и Неймар.

Месси хорош в игре за "Барселону", а вот в сборной дела идут не очень:

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Тег чемпионат Франции, Лионель Месси, Дижон

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СЭ

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