"Самый щедрый пенальти": английские СМИ обсудили Кашшаи и Стерлинга

Среда в Лиге чемпионов закончилась триумфом Манчестера – "МанСити" доказал свой высокий класс, отгрузив "Шахтеру" шесть безответных мячей, а крайне нестабильный МЮ неожиданно для многих вырвал победу в Турине – 2:1, хотя фаны "горожан", которые пришли на "Этихад", до игры благополучно хоронили своих нелюбимых соседей.

И надо сказать, что в Британии волевой поступок "дьяволов" вызвал более живой интерес, чем погром, учиненный чемпионом страны. Коуч "Юнайтед" Жозе Моуриньо, активно жестикулировавший после поединка, мол, посмотрите, что мы можем и что вы теперь на это скажете, украсил даже обложку некоторых изданий и спортивных приложений.

"Особенный вернулся?", – спрашивали журналисты на своих страницах. А обзор матча между "МанСити" и "Шахтером" BBC начала с фразы о "самом щедром пенальти", который Кашшаи назначил после картинного падения Стерлинга.

Этот карикатурный 11-метровый активно обсуждается не только в СМИ Альбиона, но и в социальных сетях. Кто-то считает, что Стерлинг поступил правильно, кто-то возмущен отсутствием fair play, другие упоминают, что в своем послематчевом интервью Стерлинг уже извинился.

Но "горнякам", для которых после быстрого первого мяча этот пенальти стал серьезным ударом под дых, от этого раскаяния явно не легче. Игроки "Шахтера" просидели в раздевалке "Этихада" почти полтора часа, а когда вышли, были ожидаемо разбиты и очень не хотели давать какие-то комментарии.

А по большому счету, что тут скажешь после такого провала?

Усугубляло впечатление от результата расположение микст-зоны на стадионе – покидая арену, футболисты проходят мимо ресторана с полупрозрачными стеклами, где местные випы, обмывая результат, еще и глазеют на переодевшихся игроков. И естественно, в среду, в зале царила поистине праздничная атмосфера, не состыковывавшаяся с настроением украинской команды.

"Нам надо двигаться дальше. В параллельном матче группы сыграли вничью, так что шансы у нас остаются. Нужно победить в двух оставшихся поединках, и все станет на свои места", – напомнил полузащитник "Шахтера" Сергей Болбат.