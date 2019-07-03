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Сборная Аргентины не будет менять тренера после фиаско на Кубке Америки

3 июля, 13:39

41-летний специалист планирует отработать до конца свой контракт

Лионель Скалони
Лионель Скалони. Фото: AFP

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони останется на своем посту, несмотря на поражение в полуфинале Кубка Америки от команды Бразилии со счетом 0:2. Первый гол был забит на 19-й минуте. Отличился нападающий Габриэл Жезус с передачи Роберто Фирмино. Фирмино поучаствовал и во второй голевой атаке хозяев, забив второй мяч на 71-й минуте. Ему ассистистировал Габриэл Жезус.

Как сообщает TNT Sports, 41-летний специалист планирует отработать до конца свой контракт, срок которого истечет в декабре нынешнего года.

Аргентинцам предстоит матч за третье место на Кубке Америки. Соперником станет команда, которая проиграет в полуфинальном матче Перу – Чили. Обыграв Аргентину, национальная команда Бразилии стала первым финалистом Кубка Америки-2019. Решающая встреча состоится 7 июля.

Ранее мы сообщали, что Аргентина не может выиграть трофей уже 26 лет подряд. В последний раз аргентинцы побеждали на Кубке Америки в 1993 году. А за последние пять лет он трижды играли в финалах международных турниров – на ЧМ-2014 и дважды в Кубке Америки.

Напомним, что Лионель Месси рассмешил невероятным промахом на Кубке Америки. Звезда сборной Аргентины запустил мяч в небеса с выгодной позиции и сам после этого рассмеялся.


Также на турнире случился еще один курьез. Луис Суарес требовал пенальти за игру рукой вратарем. Уругвайский футболист был вовлечен в игру и не заметил, что ему противостоял вратарь, а не полевой игрок.

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Тег сборная Аргентины, Кубок Америки, Лионель Скалони

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Championat.ru

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