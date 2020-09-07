Сборная Чехии на матч Лиги наций против Шотландии выставит молодежный состав

Сегодня продолжится второй тур Лиги наций. Намечено провести восемь матчей в трех дивизионах. Узнавайте расписание матчей и трансляций Лиги наций в понедельник. Однако одна встреча стоит особняком.

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В 21:45 в Оломоуце встретятся сборные Чехии и Шотландии. Причем, хозяева будут выступать, по сути, дублирующим составом. Дело в том, что в лагере чехов в день матча со сборной Словакии в первом туре обнаружили коронавирус. После игры со словаками всю команду отправили на самоизоляцию, а сборной Чехии предложили сыграть матч Лиги наций вторым составом.

Позже выяснилось, что положительные тесты на коронавирус сдали двое работников обслуживающего персонала, а ни у кого из футболистов вирус не нашли. Тем не менее, основной состав продолжает сидеть по домам, и с шотландцами сегодня сразится молодежь, сообщил Чешский футбольный союз. Из 23 игроков, которых срочно вызвали на сбор, 20 – дебютанты главной команды страны. А тренером поставили наставника юниорской сборной (U-18) Яна Голоубека. Неудивительно, что теперь букмекеры практически не дают шансов хозяевам на победу.

Читайте о том, что сказали статистики о матче Испания – Украина.

В тренде Видео голов и обзор матча Испания – Украина в Лиге наций

Смотрите, как Шотландия и Израиль в первом туре сыграли вничью:

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