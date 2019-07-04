Сборная Голландии впервые в истории вышла в финал чемпионата мира по футболу

В дополнительное время голландки обыграли команду Швеции

Голландия празднует победу. Фото: AFP

Определился второй финалист женского чемпионата мира по футболу. Впервые в истории за трофей поборется сборная Голландии. В 1/2 финала голландки в дополнительное время дожали Швецию – 1:0. Победный гол на 99-й минуте забила дальним ударом Джеки Грунен из "Манчестер Юнайтед".

Напомним, первой в финал вышла сборная США. В драматичном поединке американки обыграли команду Англии со счетом – 2:1. За 10 минут до конца основного времени был назначен пенальти в ворота американок. Однако защитница английской сборной Стеф Хьютон с "точки" не смогла переиграть голкипера США и перевести игру в дополнительное время.

Таким образом, 6 июля в матче за "бронзу" встретятся сборные Англии и Швеции, а 7 июля в финале чемпионата мира сыграют Голландия и США. Американки – действующие чемпионки мира и самые титулованные на планете, у них три Кубка мира – 1991, 1999, 2015.

Как сообщалось ранее, сексапильной футбольной судье из Бразилии Фернанде Коломбо поступило предложение работать в эскорте. Об этом девушке сообщила соцсетях. "Сегодня я получила электронное письмо, которое заставило меня чувствовать себя использованной, потому что оно содержит аморальное сексуальное предложение", – заявила Фернанда.

По словам девушки, ей предложили "проводить встречи с умными, образованными и уважительными мужчинами" за минимум 7 тысяч долларов. На днях Фернанда подшутила над одним из футболистов во время матча. Игрок ожидал, что рефери покажет ему желтую карточку, но Коломбо достала из кармана носовой платок.

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