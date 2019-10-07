Сборная Италии отказалась от синего цвета и отдала дань традициям

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Сборная Италии сменила традиционную синюю форму на футболку зеленого цвета, сообщает пресс-служба Итальянской федерации футбола. Кстати, сборная Украины собралась в Харькове для подготовки к встрече с Роналду.

Отмечается, что сборная Италии лишь однажды играла в зеленой форме — в 1954 году в римском матче против Аргентины. Следующий матч итальянцы проведут против Греции. Встреча отборочного раунда Евро-2020 состоится 12 октября.

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Напомним, что в шестом матче квалификации "Скуадра Адзурра" на выезде с пенальти вырвала победу у Финляндии со счетом 2:1. "Мы играли хорошо, но сами создали себе проблемы. При счете 1:1 стало немного страшновато", – признался тренер итальянцев Роберто Манчини.

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Как мы писали ранее, травма Бурды заставила Шевченко внести изменения в состав сборной Украины. Вместо получившего серьезное повреждение Никиты в лагерь национальной команды на матчи отбора Евро-2020 против Литвы и Португалии вызван его одноклубник – Артем Шабанов.

Смотрите, как Украина разгромила Литву в отборе на Евро-2020:

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