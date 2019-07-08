Сборная Кот-д’Ивуара сыграет в четвертьфинале Кубка Африки

В поединке 1/8 финала ивуарийцы минимально обыграли команду Мали

Герой матча Вильфрид Заа. Фото: AFP

Сборная Кот-д’Ивуара вышла в четвертьфинал Кубка африканских наций. В матче 1/8 финала турнира "слоны" с минимальным счетом обыграли национальную команду Мали - 1:0. Автором единственного гола в матче стал нападающий "Кристал Пэлас" Вильфрид Заа, забивший на 76-й минуте.

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В четвертьфинале континентального турнира Кот-д’Ивуар сыграет с Алжиром, который в другом матче 1/8 финала Кубка Африки разгромил Гвинею – 3:0.

Напомним, что ранее Египет после сенсационного вылета с Кубка Африки остался без тренера и главы федерации. Египтяне не пробились в четвертьфинал Кубка Африки впервые с 2004 года.

Ранее партнера Салаха выгнали с Кубка Африки за рассылку видео своих гениталий. Хозяева турнира оскандалились из-за неосторожности своего полузащитника Амры Уарды.

Самой титулованной командой Африки является сборная Египта. "Фараоны" семь раз становились победителями Кубка Африки, правда, в последний раз в 2010 году. В этом году они являются главными фаворитами у букмекеров: коэффициент, что трофей заберут Салах и компания, перед стартом турнира составлял – 5.00, следом за египтянами шли Сенегал (7.00) и Нигерия (7.50).

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