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Сборная России из-за коронавируса свой матч тоже проведет без зрителей

11 марта, 14:57

Богдан Юрков

При пустых трибунах состоится поединок россиян с молдаванами на кишиневском стадионе "Зимбру" 31 марта

Федерация футбола Молдовы сообщила, что товарищеская встреча между национальной командой этой страны и сборной России на кишиневском стадионе "Зимбру", которая запланирована на 31 марта, будет сыграна при пустых трибунах.

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Накануне власти Молдовы ввели запрет на проведение массовых мероприятий в стране до 1 апреля из-за вспышки коронавирусной инфекции COVID-19. Министр здравоохранения, труда и социальной защиты Виорика Думбрэвяну заявила, что будут отменены все культурные, социальные и спортивные события.

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Тренер сборной России Станислав Черчесов

Тренер сборной России Станислав Черчесов / Фото: Reuters

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Коронавирус закрывает Лигу Европы: без зрителей осталась самая титулованная команда турнира

Ранее мы сообщали, что из-за коронавируса "Шахтер" сыграет с "Вольфсбургом" при пустых трибунах.Речь о первом матче 1/8 финала Лиги Европы, который состоится в Германии в четверг, 12 марта.

Также мы писали, чтокоронавирус ударил по команде Андрея Шевченко: матч Польша – Украина тоже пройдет без зрителей. Поединок состоится в Хожуве 31 марта. Четырьмя днями ранее при пустых трибунах Украина должна сыграть в Париже с Францией.

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сборная России сборная Молдовы коронавирус

Источник: Сегодня|Спорт

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