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Сборная Сенегала стала первым полуфиналистом Кубка Африки

10 июля, 20:59

В четвертьфинальном поединке сенегальцы минимально победили Бенин

Один гол вывел Сенегал в полуфинал
Один гол вывел Сенегал в полуфинал. Фото: AFP

Сегодня определился первый полуфиналист Кубка африканских наций. В четвертьфинальном поединке сборная Сенегала минимально обыграла команду Бенина – 1:0.

Все о Кубке Африки-2019: расписание и результаты матчей, вся сетка турнира вплоть до финала

Автором единственного гола в матче стал полузащитник "Эвертона" Идрисса Гейе, отличившийся на 70-й минуте после передачи форварда "Ливерпуля" Садио Мане. Доигрывал встречу Бенин в меньшинстве. На 83-й минуте матча защитник Оливье Вердон получил прямую красную карточку.

Теперь в полуфинальном матче Сенегал сыграет с победителем пары Мадагаскар – Тунис.

Напомним, что ранее Египет после сенсационного вылета с Кубка Африки остался без тренера и главы федерации. Египтяне не пробились в четвертьфинал Кубка Африки впервые с 2004 года.

Ранее партнера Салаха выгнали с Кубка Африки за рассылку видео своих гениталий. Хозяева турнира оскандалились из-за неосторожности своего полузащитника Амры Уарды.

Самой титулованной командой Африки является сборная Египта. "Фараоны" семь раз становились победителями Кубка Африки, правда, в последний раз в 2010 году.

Кстати, европейскую Лигу наций-2019 выиграла сборная Португалии:

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Тег Кубок Африки, сборная Сенегала, сборная Бенина

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Сегодня|Спорт

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