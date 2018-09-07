Сборная Украины прибыла во Львов, где проведет второй матч Лиги Наций

Сегодня, 19:00

Сегодня игроки провели восстановительные процедуры после победы над Чехией

Фото ФФУ
Фото ФФУ

Сборная Украины после победы над Чехией в стартовом матче Лиги Наций вернулась на родину. После завтрака сине-желтые отправились из отеля в Злине в аэропорт Брно. Полет во Львов длился около часа. 9 сентября на "Арене Львов" сборная Украины проведет матч против Словакии при пустых трибунах. 

Из аэропорта автобус повез сборную к новому месту дислокации – "Гранд-отель", расположенный в самом сердце Львова. В аэропорту остался только Евгений Хачериди, который, как известно, не может помочь команде из-за травмы – защитник отправился в расположение ПАОКа.

Сегодня восстановительно-тренировочный процесс игроки будут выполнять в двух группах. Игроки, которые начали вчерашнюю игру в стартовом составе, будут фитнес-занятия с тренером по физподготовке Иваном Баштовым. Остальные будут тренироваться вечером на стадионе "Украина".

Уже завтра в сине-желтых – предматчевую тренировку на "Арене Львов", которое начнется в 15.00. За полчаса до этого главный тренер Андрей Шевченко вместе с одним из игроков встретится с представителями масс-медиа в конференц-зале стадиона.

Ранее мы писали, что в Чехии после финального свистка футболисты и тренерский штаб сборной Украины отправились к трибунам, чтобы поблагодарить болельщиков. После этого вспыхнула потасовка между фанами и чешской полицией, в результате которой досталось и Андрею ШевченкоВосемь украинских болельщиков были задержаны полицией, но после вмешательства президента ФФУ Андрея Павелко, фанатов отпустили.

Кстати, полузащитник "Шальке" Евгений Коноплянка прокомментировал проблему с освещением на стадионе перед матчем: "Не ждали, что Чехии засчитают техническое поражение".
футбол, Сборная Украины, Лига наций

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ФФУ

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