Сборная Украины присоединится к борьбе с пандемией коронавируса

Украинский игрок "Ман Сити" Александр Зинченко рассказал о планах сборной Украины купить аппараты искусственной вентиляции легких. Ранее мы писали о том, что бывшая жена Тимощука рассказала о судебном процессе.

"Мы обсуждали вопрос зарплат с руководством "Сити". Надеюсь, все придут к общему мудрому решению. В "Сити" пытаются сделать так же, как в "Аталанте" с помощью больницам, думают над решением. Уверен, игроки АПЛ не останутся в стороне. От сборной Украины мы планируем закупить пять аппаратов искусственной вентиляции легких", – сказал Зинченко.

Кстати, российский комментатор хочет, чтобы сборные России и Украины встретились на Евро. Известный в прошлом комментатор, а ныне журналист и блогер Василий Уткин хотел бы увидеть матч сборных России и Украины на чемпионате Европы.

Также мы рассказывали, как Шовковский на карантине умудрился получить травму. Знаменитый вратарь схлопотал мышечное повреждение. "Надеюсь, маленькое", – говорит Александр.

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