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Врач сборной Украины по футболу умер от коронавируса в возрасте 48 лет

25 июля, 22:46

Елена Павлова Елена Павлова

Лучшие доктора боролись за жизнь Ашота, одно время он находился подключенным к аппарату искусственного дыхания

Трагедия в сборной Украины по футболу. Коронавирус унес жизнь врача национальной команды Ашота Худаева. Специалисту было всего 48 лет. Ранее мы сообщали, футболист "Вольфсбурга" заразился коронавирусом, а 5 августа немцам играть с "Шахтером".

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На официальной странице сборной в Facebook сообщается, что вирус поразил 70 процентов легких Худаева.

"Лучшие врачи Украины боролись за жизнь Ашота, одно время он находился подключенным к аппарату искусственного дыхания, однако коронавирус оказался безжалостным к нашему Доку. Сегодня вечером Ашот Евгеньевич скончался из-за остановки сердца. Трудно выразить словами глубину потери. Всегда чуткий и заботливый к каждому игроку, каждому тренеру, каждому члену команды... Не пропускал ни одного обращения, заботясь о здоровье коллег... От имени президента УАФ Андрея Павелко, главного тренера сборной Андрея Шевченко и всей футбольной семьи Украины выражаем глубочайшие соболезнования семье. Вся национальная команда в большой скорби", – говорится в заявлении.

Отметим, что более 20 лет Ашот Худаев был врачом харьковского "Металлиста", в сборной Украины – с 2016-го, хотя ранее привлекался к национальной команде в 2010-м.

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Ранее мы также сообщали, что легенда "Барселоны" Хави заразился коронавирусом в Катаре и был изолирован.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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