Сборная Украины запланировала еще один товарищеский матч с неожиданным соперником

В июне подопечные Андрея Шевченко собираются сыграть с командой Ирландии перед Евро-2020

Наши планируют сыграть с ирландцами

Тренерский штаб сборной Украины по футболу продолжает планировать подготовку команды к финальной части чемпионата Европы. По предварительной информации, незадолго до Евро-2020 "сине-желтые" сразятся с командой Ирландии. Как мы писали, в марте следующего года украинцы сыграют с Францией и Польшей. Наставник нашей команды Андрей Шевченко лично договорился об гостевых поединках с тренерами соперников – Дидье Дешамом и Ежи Бженчеком.

Встреча с ирландцами планируется в июне 2020-го. Об этом поведали в эфире телепрограммы "Профутбол". Официального подтверждения пока что нет, как и подписанного контракта.

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Выбор соперника выглядит несколько неожиданным, поскольку с британскими командами в финальной части украинцы не встретятся. Сама же Ирландия на Евро пока что не отобралась, но сохраняет шансы сделать это в стыковых матчах. 26 марта "зеленые" сыграют в Словакии, а в случае победы – 31 марта с победителем пары Босния и Герцеговина – Северная Ирландия.

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