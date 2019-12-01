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Все о призовых ЧЕ-2020: сборная Украины уже заработала 9 миллионов евро, а может получить еще 25

1 декабря, 15:32

Победителю чемпионата Европы 2020 года полагается 10 "лимонов" евро

К призу полагаются и приличные призовые

К призу полагаются и приличные призовые / Фото: UEFA.com

Стала известна финансовая мотивация участников Евро-2020. Европейский союз футбольных ассоциаций создал общий призовой фонд, который составляет 371 миллион евро! Для начала каждая команда, пробившаяся в финальную часть, получит 9,25 млн евро. К слову, смотрите полное расписание финального раунда чемпионата Европы: все матчи, даты и города.

Каждый набор очков следующим летом в групповых поединках будет поощряться: за победу – полтора миллиона, за ничью – 750 тысяч евро. Дополнительно за выход в плей-офф, то есть, в 1/8 финала, сборные получат по два "лимона".

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За продвижение в матчах на выбывание ставки повышаются. За выход в 1/4 финала заплатят еще по 3,25 млн, за полуфинал – пять миллионов. Проигравший в финальном матче получит семь "лимонов", а чемпион – десять. Выходит, что максимальный "урожай", который можно собрать на полях Евро-2020, составляет 24,75 млн евро.

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Источник: zbirna.com

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