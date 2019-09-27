Сбой в матрице: Ибрагимович запустил крутой челлендж и бросил вызов Нурмагомедову

Златан Ибрагимович / Фото: AFP

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Нападающий "Лос-Анджелес Гэлакси" Златан Ибрагимович запустил новый челлендж у себя в Instagram. Ранее мы писали, что сумасшедший Ибрагимович переписал историю "Гэлакси", забив три мяча "Канзасу".

Название – matrixchallenge. Во время его исполнения участник должен держать мяч на груди и, наклонившись назад, двигать руками, как главный герой известного фильма "Матрица", который уворачивался от пуль.

INSTAGRAM

В своем посте Златан также передал ход полузащитнику "Манчестер Юнайтед" Полю Погба, российскому бойцу Хабибу Нурмагомедову, теннисисту Новаку Джоковичу и своему агенту Мино Райоле.

Смотрите, как Ибрагимович забивал голы в Европе:

Ранее сообщалось, что Златан Ибрагимович удостоится памятника в родной Швеции. Статуя станет подарком форварду от Ассоциации футбола страны. Высота монумента составит 2,7 метра, а его вес будет около 500 кг.

Также мы писали, что Ибрагимович ударом ниндзя едва не сломал пальму. Знаменитый швед опубликовал видео в Twitter, продемонстрировав подписчикам удар с разворота около бассейна. Отметим, что Златан имеет черный пояс по тхэквондо. "Ниндзя", – коротко подписал видео Ибрагимович.

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