Сегодня "Шахтер" станет чемпионом Украины – прогноз на матч "горняков" с "Александрией"

Для того чтобы досрочно завоевать золотые медали, дончанам нужно одержать победу с любым счетом

Аналитики практически не сомневаются, что уже сегодня донецкий "Шахтер" досрочно станет чемпионом Украины по футболу. Для этого в субботу, 20 июня, "горнякам" нужно обыграть на НСК "Олимпийский" в Киеве "Александрию". Начало поединка – в 19:30. Смотреть "Шахтер" – "Александрия" онлайн можно в трансляции на нашем сайте.

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На победу "Шахтера" в этом матче букмекерами установлен коэффициент – 1.30, на ничью – 5.80, на победу "Александрии" – 8.80. Таким образом, аналитики дают 73 процента, что команда Луиша Каштру одолеет подопечных Владимира Шарана и за пять туров до финиша чемпионата Украины гарантирует себе золотые медали Премьер-лиги.

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Напомним, что после паузы, связанной с пандемией коронавируса, "Шахтер" поочередно обыграл в чемпионате Украины "Динамо" (3:1), "Десну" (3:2) и "Колос" (1:0). Благодаря этому отрыв дончан от второго места, которое сейчас занимает киевское "Динамо", достиг невероятных 16 очков!

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В свою очередь, "Александрия", обыграв после выхода из карантина "Зарю" (1:0), затем с одинаковым счетом 1:5 была разгромлена в поединках с "Динамо" и "Десной".

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Добавим, что самым вероятным результатом матча "Шахтер" – "Александрия" 20 июня букмекеры называют победу "горняков" со счетом 2:0 (коэффициент на такой исход равен 7.10). А наивысшие шансы стать авторами голов имеют Жуниор Мораес (1.60) и Марлос (1.90).

"Шахтер" – "Александрия": обзор последнего матча

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