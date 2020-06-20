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Сегодня "Шахтер" станет чемпионом Украины – прогноз на матч "горняков" с "Александрией"

20 июня, 18:12

Олег Люлька Олег Люлька

Для того чтобы досрочно завоевать золотые медали, дончанам нужно одержать победу с любым счетом

Аналитики практически не сомневаются, что уже сегодня донецкий "Шахтер" досрочно станет чемпионом Украины по футболу. Для этого в субботу, 20 июня, "горнякам" нужно обыграть на НСК "Олимпийский" в Киеве "Александрию". Начало поединка – в 19:30. Смотреть "Шахтер" – "Александрия" онлайн можно в трансляции на нашем сайте.

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На победу "Шахтера" в этом матче букмекерами установлен коэффициент – 1.30, на ничью – 5.80, на победу "Александрии" – 8.80. Таким образом, аналитики дают 73 процента, что команда Луиша Каштру одолеет подопечных Владимира Шарана и за пять туров до финиша чемпионата Украины гарантирует себе золотые медали Премьер-лиги.

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Напомним, что после паузы, связанной с пандемией коронавируса, "Шахтер" поочередно обыграл в чемпионате Украины "Динамо" (3:1), "Десну" (3:2) и "Колос" (1:0). Благодаря этому отрыв дончан от второго места, которое сейчас занимает киевское "Динамо", достиг невероятных 16 очков!

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В свою очередь, "Александрия", обыграв после выхода из карантина "Зарю" (1:0), затем с одинаковым счетом 1:5 была разгромлена в поединках с "Динамо" и "Десной".

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Второй этап
Больше
Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
Шахтер Шахтер Шах
26
22
2
2
66
18
48
68
Забитые 66
Пропущеные 18
Разница 48
Результаты последних матчей: В В В П В
2
ДинамоДинамоДин
26
16
4
6
54
23
31
52
Забитые 54
Пропущеные 23
Разница 31
Результаты последних матчей: В В П Н В
3
ДеснаДеснаДес
26
15
4
7
46
20
26
49
Забитые 46
Пропущеные 20
Разница 26
Результаты последних матчей: В П В Н В
4
ЗаряЗаряЗар
26
15
4
7
42
22
20
49
Забитые 42
Пропущеные 22
Разница 20
Результаты последних матчей: П В П В П
5
АлександрияАлександрияАле
26
13
4
9
37
35
2
43
Забитые 37
Пропущеные 35
Разница 2
Результаты последних матчей: П П В В П
6
КолосКолосКол
26
8
2
16
27
47
-20
26
Забитые 27
Пропущеные 47
Разница -20
Результаты последних матчей: П П П П П
7
Днепр-1Днепр-1Дне
26
10
4
12
33
38
-5
34
Забитые 33
Пропущеные 38
Разница -5
Результаты последних матчей: П В В В В
8
МариупольМариупольМар
26
7
9
10
27
40
-13
30
Забитые 27
Пропущеные 40
Разница -13
Результаты последних матчей: В Н Н П П
9
ВорсклаВорсклаВор
26
7
5
14
20
41
-21
26
Забитые 20
Пропущеные 41
Разница -21
Результаты последних матчей: В Н Н Н В
10
ОлимпикОлимпикОли
26
6
5
15
23
43
-20
23
Забитые 23
Пропущеные 43
Разница -20
Результаты последних матчей: В Н П Н П
11
ЛьвовЛьвовЛьв
27
5
7
15
19
44
-25
22
Забитые 19
Пропущеные 44
Разница -25
Результаты последних матчей: П П П Н Н
12
КарпатыКарпатыКар
23
2
8
13
18
41
-23
14
Забитые 18
Пропущеные 41
Разница -23
Результаты последних матчей: Н Н П П Н

Читайте также: "Наша первая стена – "Вольфсбург": тренер "Шахтера" – о борьбе в Лиге Европы и чемпионстве в Украине

Добавим, что самым вероятным результатом матча "Шахтер" – "Александрия" 20 июня букмекеры называют победу "горняков" со счетом 2:0 (коэффициент на такой исход равен 7.10). А наивысшие шансы стать авторами голов имеют Жуниор Мораес (1.60) и Марлос (1.90).

"Шахтер" – "Александрия": обзор последнего матча

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прогноз чемпионат Украины Шахтер Донецк ФК Александрия котировки

Источник: Сегодня|Спорт

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