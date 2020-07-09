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Секс-бомба, чудом оставшаяся в живых: самые сочные фото девушки героя "Динамо" в финале Кубка

9 июля, 13:09

Олег Люлька Олег Люлька

Эффетная Юлианна едва не утонула на Бали, а в Instagram она в 11 раз популярнее своего парня-футболиста

Девушка защитника Артема Шабанова, чей гол с пенальти принес "Динамо" победу в финале Кубка Украины над "Ворсклой", является одной из самых эффектных красоток украинского футбола. И при этом – она в 11 раз популярнее своего возлюбленного в Instagram. Там у Юлианны – 110 тысяч подписчиков, тогда как у Шабанова – менее 10 тысяч. В социальных сетях девушка называет себя королевой. И не зря. Обладательница приза зрительских симпатий на конкурсе красоты "Мисс блондинка-2019" просто сражает наповал!

Самые яркие фото девушки Артема Шабанова

Отметим, что в конце прошлого года девушке Артема Шабанова довелось пережить крайне неприятные моменты во время отдыха на Бали. Там она принялась спасать человека, тонувшего в воде, и при этом едва не утонула сама. "Спасибо Богу, что спас меня", – написала тогда в соцсетях Юлианна.

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Ранее мы писали, что девушка Шабанова волнительно пережила победный 11-метровый в исполнении Артема в финале Кубка Украины с "Ворсклой". "Чуть не стала седой", – призналась возлюбленная защитника "Динамо".

Прямые трансляции матчей можно смотреть на сайте Oll.tv

Смотрите серию пенальти в матче "Динамо" – "Ворскла"

Все подробности в спецтеме Кубок Украины

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девушка Динамо Киев Кубок Украины WAGs Артем Шабанов жена футболиста

Источник: Сегодня|Спорт

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