"Чуть не стала седой": реакция девушки динамовца, забившего решающий пенальти в Кубке

В Сети появилась эмоциональная реакция девушки защитника "Динамо" Артема Шабанова на решающий пенальти в его исполнении, который принес киевлянам победу над "Ворсклой" в финале Кубка Украины. "Пожалуйста..." – шепотом во время разбега Артема произнесла красавица-модель Юлианна. А когда после удара Шабанова мяч затрепыхал в сетке ворот полтавчан, возлюбленная динамовца столь же тихо добавила: "Молодец". Своими переживаниями девушка поделилась в сторис у себя в Instagram.

При этом в подписи к кадру с победным пенальти Артема Шабанова Юлианна указала: "Это был очень напряженный матч. Обе команды – молодцы... Мне кажется, я чуть седой не стала от волнения"

Артем Шабанов и его возлюбленная Юлианна

Юлианна – девушка Шабанова / Фото: Instagram

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Ранее о победе над "Ворсклой" высказался тренер "Динамо". "Мы могли решить вопрос Кубка, не доводя ситуацию до пенальти", – заявил Алексей Михайличенко.

При этом Шабанов раскрыл удивительные подробности победного пенальти. Автор решающего 11-метрового даже не видел толком свой гол. "Бил с закрытыми глазами", – говорит динамовец.

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Обзор матча "Динамо" – "Ворскла" – 1:1, пен – 8:7

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