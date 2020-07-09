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"Чуть не стала седой": реакция девушки динамовца, забившего решающий пенальти в Кубке

9 июля, 09:56

Олег Люлька Олег Люлька

Возлюбленная защитника "Динамо" Артема Шабанова волнительно пережила победный 11-метровый в его исполнении

В Сети появилась эмоциональная реакция девушки защитника "Динамо" Артема Шабанова на решающий пенальти в его исполнении, который принес киевлянам победу над "Ворсклой" в финале Кубка Украины. "Пожалуйста..." – шепотом во время разбега Артема произнесла красавица-модель Юлианна. А когда после удара Шабанова мяч затрепыхал в сетке ворот полтавчан, возлюбленная динамовца столь же тихо добавила: "Молодец". Своими переживаниями девушка поделилась в сторис у себя в Instagram.

При этом в подписи к кадру с победным пенальти Артема Шабанова Юлианна указала: "Это был очень напряженный матч. Обе команды – молодцы... Мне кажется, я чуть седой не стала от волнения"

Артем Шабанов и его возлюбленная Юлианна

Юлианна – девушка Шабанова

Юлианна – девушка Шабанова / Фото: Instagram

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Ранее о победе над "Ворсклой" высказался тренер "Динамо". "Мы могли решить вопрос Кубка, не доводя ситуацию до пенальти", – заявил Алексей Михайличенко.

При этом Шабанов раскрыл удивительные подробности победного пенальти. Автор решающего 11-метрового даже не видел толком свой гол. "Бил с закрытыми глазами", – говорит динамовец.

Прямые трансляции футбольных матчей можно смотреть на сайте Oll.tv

Обзор матча "Динамо" – "Ворскла" – 1:1, пен – 8:7

Все подробности в спецтеме Кубок Украины

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Динамо Киев Кубок Украины Ворскла Полтава WAGs Артем Шабанов

Источник: Сегодня|Спорт

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