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Сексапильная модель, которая "отбила" у жены легенду сборной Аргентины

28 августа, 17:07

Девушке 26 лет и она любит отдыхать на яхте

София Бонелли

София Бонелли / Фото: Instagram

Легендарный нападающий сборной Аргентины и Аталанты Клаудио Каниджу попал в неприятную семейную драму, связанную со своей женой Марианой. Женщина публично обвинила своего мужа в измене и сожительстве с девушкой, которую она считает наркозависимой и проституткой.

Саму же "проститутку и наркоманку" зовут София Бонелли, ей 26 лет и она модель. Девушка уже успела заявить, что ей просто жалко Мариану, которая пытается раздуть скандал и приковать к себе внимание.

"Все это просто жалко. Жаль, что она решилась на этот цирк. Она вернулась в Аргентину, чтобы оболгать нас. Мне не нужно ни в чем оправдываться. Я чувствую себя абсолютно спокойно, я не нарушала закон", – заявила девушка.

Напомним, что Лионель Месси попал в неприятную ситуацию. Во время вечеринки на Ибице, где футболист был с женой Антонеллой Роккуццо, к нему пытался пробраться неизвестный.

Ранее мы писали, что жена Месси засветила шикарную грудь своей подруги. На фотографии, которой поделилась Антонелла Роккуццо, главное внимание привлекла другая девушка.

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девушки WAGs София Бонелли

Источник: Сегодня|Спорт

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