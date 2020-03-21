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Аваков сделал заявление о введении жесткого тотального карантина

21 марта, 12:07

Руслан Ровик

Глава МВД предупредил об ужесточении ограничений из-за коронавируса

Министр внутренних дел Арсен Аваков предупредил, что в ближайшее время ограничения из-за коронавируса значительно ужесточат и настаивает на введении "тотального карантина".

Об этом он написал в своем Facebook

"В стране уже введены ограничительные меры. Они будут значительно жестче в ближайшие дни – это продиктовано необходимостью! Это нужно делать!" – заявил он.

По его словам, эти меры позволят выиграть время, необходимое на то, чтобы обезопасить от инфекции как можно больше украинцев.

"И потому – тотальный полный карантин – моя позиция, о которой хочу просить каждого из вас и буду настаивать на нем, согласно моим полномочиям в органах власти. На данный момент в стране должен работать только критически необходимые субъекты хозяйствования, вне зависимости от форм собственности!" – заявил Аваков.

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Глава МВД подчеркнул, что, кроме предприятий критической промышленной инфраструктуры, остальные должны быть закрыты, чтобы люди оставались на карантине.

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"Должна быть проведена мобилизация ресурсов предприятий, организаций и учреждений и осуществлена переориентация отдельных предприятий на производство необходимой продукции, такой как медпрепараты, оборудование", - рассказал он.

По его словам, жестким правилом на ближайшие дни "должно стать правило – не выходить из дома, кроме крайней необходимости ради тысяч и тысяч жизней!"

"Правительство, президентский штаб готовит такие варианты для решения. Моя позиция сделать это как можно раньше", – резюмировал Аваков.

Напомним, ранее советник главы МВД Иван Варченко предупреждал о возможности введении комендантского часа и ограничений на передвижение украинцев.

Также мы сообщали о том, что президент Владимир Зеленский заявил о готовности ввести чрезвычайное положение по всей Украине в связи с распространением коронавируса.

На сайте "Сегодня" вы можете узнать, в чем отличия чрезвычайного положения и чрезвычайной ситуации.

Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

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МВД карантин Арсен Аваков коронавирус

Источник: Сегодня

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