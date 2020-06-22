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Сельскому клубу прочат разгром от "Динамо": прогноз на сегодняшний матч киевлян с "Колосом"

22 июня, 17:08

Олег Люлька Олег Люлька

Согласно котировкам аналитиков, команда из Ковалевки пропустит от "Динамо" два или три "сухих" мяча

Первому в истории сельскому клубу футбольной Премьер-лиги Украины "Колосу" прочат разгром от "Динамо" в заключительной игре 27-го тура чемпионата, которая состоится в понедельник, 22 июня, на НСК "Олимпийский". Начало матча – в 19:30. Смотреть "Динамо" – "Колос" онлайн можно в трансляции на нашем сайте.

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"Динамо" крайне важно победить сегодня, чтобы оторваться на три очка от "Зари", с которой киевляне ведут борьбу за второе место в чемпионате Украины и пропуск в квалификацию Лиги чемпионов. И, по мнению аналитиков, команда Алексея Михайличенко не должна испытать с клубом из Ковалевки особых проблем.

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Аналитики называют "Динамо" большим фаворитом предстоящего матча. На победу киевлян установлен коэффициент 1.16, на ничью – 7.3, на победу "Колоса" – 19.00. Таким образом в процентном соотношении картина следующая: вероятность выигрыша киевлян составляет 82%, ничейного исхода – 13%, выигрыша "Колоса" – всего 5%. При этом наиболее вероятными результатами поединка аналитики называют 2:0 и 3:0 в пользу "Динамо".

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ТОП-3 претендента на гол у "Динамо"

  • Виктор Цыганков – 1.80 (коэффициент на "забьет гол")
  • Беньямин Вербич – 1.85
  • Назарий Русин – 2.20

Смотрите, как забивает Цыганков

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ТОП-3 претендента на гол у "Колоса"

  • Владимир Лысенко – 4.00
  • Арни Вильхамссон – 4.50
  • Евгений Морозко – 5.50

Смотрите, как забивает Лысенко

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Напомним, на первом этапе чемпионата Украины "Динамо" дважды обыграло "Колос" в Киеве – 4:0 в октябре и 2:0 в марте, перед началом карантина.

Второй этап
Больше
Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
Шахтер Шахтер Шах
27
23
2
2
69
20
49
71
Забитые 69
Пропущеные 20
Разница 49
Результаты последних матчей: В В В В П
2
ДинамоДинамоДин
26
16
4
6
54
23
31
52
Забитые 54
Пропущеные 23
Разница 31
Результаты последних матчей: В В П Н В
3
ЗаряЗаряЗар
27
16
4
7
44
23
21
52
Забитые 44
Пропущеные 23
Разница 21
Результаты последних матчей: В П В П В
4
ДеснаДеснаДес
27
15
4
8
47
22
25
49
Забитые 47
Пропущеные 22
Разница 25
Результаты последних матчей: П В П В Н
5
АлександрияАлександрияАле
27
13
4
10
39
38
1
43
Забитые 39
Пропущеные 38
Разница 1
Результаты последних матчей: П П П В В
6
КолосКолосКол
26
8
2
16
27
47
-20
26
Забитые 27
Пропущеные 47
Разница -20
Результаты последних матчей: П П П П П
7
Днепр-1Днепр-1Дне
26
10
4
12
33
38
-5
34
Забитые 33
Пропущеные 38
Разница -5
Результаты последних матчей: П В В В В
8
МариупольМариупольМар
26
7
9
10
27
40
-13
30
Забитые 27
Пропущеные 40
Разница -13
Результаты последних матчей: В Н Н П П
9
ВорсклаВорсклаВор
26
7
5
14
20
41
-21
26
Забитые 20
Пропущеные 41
Разница -21
Результаты последних матчей: В Н Н Н В
10
ОлимпикОлимпикОли
26
6
5
15
23
43
-20
23
Забитые 23
Пропущеные 43
Разница -20
Результаты последних матчей: В Н П Н П
11
ЛьвовЛьвовЛьв
27
5
7
15
19
44
-25
22
Забитые 19
Пропущеные 44
Разница -25
Результаты последних матчей: П П П Н Н
12
КарпатыКарпатыКар
23
2
8
13
18
41
-23
14
Забитые 18
Пропущеные 41
Разница -23
Результаты последних матчей: Н Н П П Н

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прогноз чемпионат Украины Динамо Киев Колос Ковалевка

Источник: Сегодня|Спорт

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