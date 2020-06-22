Сельскому клубу прочат разгром от "Динамо": прогноз на сегодняшний матч киевлян с "Колосом"

Согласно котировкам аналитиков, команда из Ковалевки пропустит от "Динамо" два или три "сухих" мяча

Первому в истории сельскому клубу футбольной Премьер-лиги Украины "Колосу" прочат разгром от "Динамо" в заключительной игре 27-го тура чемпионата, которая состоится в понедельник, 22 июня, на НСК "Олимпийский". Начало матча – в 19:30. Смотреть "Динамо" – "Колос" онлайн можно в трансляции на нашем сайте.

Реклама

"Динамо" крайне важно победить сегодня, чтобы оторваться на три очка от "Зари", с которой киевляне ведут борьбу за второе место в чемпионате Украины и пропуск в квалификацию Лиги чемпионов. И, по мнению аналитиков, команда Алексея Михайличенко не должна испытать с клубом из Ковалевки особых проблем.

Читайте также: "Динамо" – "Колос": где смотреть матч чемпионата Украины

Аналитики называют "Динамо" большим фаворитом предстоящего матча. На победу киевлян установлен коэффициент 1.16, на ничью – 7.3, на победу "Колоса" – 19.00. Таким образом в процентном соотношении картина следующая: вероятность выигрыша киевлян составляет 82%, ничейного исхода – 13%, выигрыша "Колоса" – всего 5%. При этом наиболее вероятными результатами поединка аналитики называют 2:0 и 3:0 в пользу "Динамо".

Реклама

ТОП-3 претендента на гол у "Динамо"

Виктор Цыганков – 1.80 (коэффициент на "забьет гол")

Беньямин Вербич – 1.85

Назарий Русин – 2.20

Смотрите, как забивает Цыганков

ТОП-3 претендента на гол у "Колоса"

Владимир Лысенко – 4.00

Арни Вильхамссон – 4.50

Евгений Морозко – 5.50

Смотрите, как забивает Лысенко

Реклама

Читайте также: Наказание для судьи: арбитр матча "Заря" – "Динамо" отстранен от работы и отправляется "отдыхать"

Напомним, на первом этапе чемпионата Украины "Динамо" дважды обыграло "Колос" в Киеве – 4:0 в октябре и 2:0 в марте, перед началом карантина.

Реклама

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама