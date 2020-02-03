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Сын Маркевича приютил игрока, которого выгнали из предыдущего клуба после поездки Россию

3 февраля, 14:10

Скандальный футболист продолжит карьеру в Украине, хотя сам в этом сомневался

Игорь Сикорский. Фото: fcab.com.ua

Игорь Сикорский. Фото: fcab.com.ua

Одесский "Черноморец" усилился двумя новыми футболистами – новичками "моряков" стали полузащитники Артур Авагимян и Игорь Сикорский. О новичках рассказал наставник одесского клуба Остап Маркевич и интервью ua-football.com. Сикорский – это бывший футболист "Агробизнеса", с которым клуб разорвал контракт после поездки в Россию.

Ранее мы рассказывали, что украинский футболист возмущен тем, что его выгнали из клуба за поездку в Россию. Бывший игрок "Агробизнеса" Игорь Сикорский рассказал о своей поездке в Россию, а также прокомментировал решение клуба его выгнать.

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Кстати, в другом интервью футболист усомнился, что ему стоит продолжать карьеру в Украине. "До этого я думал, что хочу играть только в Украине", – заявлял Сикорский. Футболист утверждал, что ездил в Санкт-Петербург к своим родственникам, а фото на фоне российских символов сделал потому что увлекается историей.

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В текущем сезоне Первой лиги Сикорский провел за "Агробизнес" 18 матчей, забив восемь голов и сделав две результативные передачи. Ранее нападающий выступал за "Зарю", алчевскую "Сталь", "Гелиос", "Николаев", "Верес", "Горняк-Спорт" и латвийский "Даугавпилс".

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Черноморец Одесса первая лига Агробизнес Волочиск Игорь Сикорский

Источники: Сегодня|Спорт , ua-football

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