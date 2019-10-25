Вместо матча с "Лечче" Роналду отлично провел время со жгучей брюнеткой: и это не его невеста

Криштиану Роналду / Фото: Reuters

Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду пропустит завтрашний выездной матч девятого тура итальянской Серии А с "Лечче". Но болельщикам португальца не стоит переживать – это не из-за травмы. Просто главный тренер "Старой Синьоры" Маурицио Сарри решил дать лишний отдых 34-летнему футболисту. Ранее мы писали, что Италия вновь может увидеть крутость Ибрагимовича, которого сватают в бывший клуб.

А Криштиану, судя по его фото в его Instagram, воспользовался моментом, чтобы принять участие в съемках очередной рекламы. А компанию ему составила не какая-то очередная модель, а одна из лучших футболисток в истории, бразильянка Марта. "Сегодня мы отлично провели время с Марта Силва на съемочной площадке", – подписал Роналду снимок, на котором целует девушку в голову. Также мы писали, что журналисты засняли, как Роналду поцеловал одноклубника.

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Ранее мы сообщали, что Роналду, забивший Украине в отборе к Евро-2020 700-й гол в карьере, перед началом противостояния с "Болоньей" получил из рук президента "Ювентуса" Андреа Аньелли памятную футболку с цифрой "700".

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Смотрите видео, как в прошлом туре чемпионата Италии Криштиану Роналду забивал Болонье.

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