Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 25,11
27,95

Вместо матча с "Лечче" Роналду отлично провел время со жгучей брюнеткой: и это не его невеста

25 октября, 22:49

Португалец провел предоставленный отдых на съемочной площадке с Мартой

Криштиану Роналду

Криштиану Роналду / Фото: Reuters

Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду пропустит завтрашний выездной матч девятого тура итальянской Серии А с "Лечче". Но болельщикам португальца не стоит переживать – это не из-за травмы. Просто главный тренер "Старой Синьоры" Маурицио Сарри решил дать лишний отдых 34-летнему футболисту. Ранее мы писали, что Италия вновь может увидеть крутость Ибрагимовича, которого сватают в бывший клуб.

А Криштиану, судя по его фото в его Instagram, воспользовался моментом, чтобы принять участие в съемках очередной рекламы. А компанию ему составила не какая-то очередная модель, а одна из лучших футболисток в истории, бразильянка Марта. "Сегодня мы отлично провели время с Марта Силва на съемочной площадке", – подписал Роналду снимок, на котором целует девушку в голову. Также мы писали, что журналисты засняли, как Роналду поцеловал одноклубника.

Реклама

Ранее мы сообщали, что Роналду, забивший Украине в отборе к Евро-2020 700-й гол в карьере, перед началом противостояния с "Болоньей" получил из рук президента "Ювентуса" Андреа Аньелли памятную футболку с цифрой "700".

В тренде
Конор Макгрегор в Киеве: что сказал легендарный боец MMA в свой первый визит в Украину
Конор Макгрегор в Киеве

Смотрите видео, как в прошлом туре чемпионата Италии Криштиану Роналду забивал Болонье.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

МАРТА чемпионат Италии Криштиану Роналду Ювентус Турин Маурицио Сарри

Источник: Сегодня|Спорт

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

"Шахтер" – "Динамо": "горняки" вырвали ничью в матче Лиги чемпионовЛига чемпионов
Непобедимый
Непобедимый "Ювентус" и догоняющий "Интер": все результаты чемпионата ИталииФутбол
"Динамо" – "Копенгаген" 1:1: датские "львы" выстояли против киевлян в Лиге ЕвропыФутбол
"Динамо" – "Копенгаген": видео голов и лучших моментов матча Лиги ЕвропыФутбол
Две битвы за
Две битвы за "серебро" и другие матчи: все результаты 11-го тура чемпионата УкраиныЧУ по футболу
Подсказка для Шевченко: кого из Европы стоит пригласить в сборную Украины
Подсказка для Шевченко: кого из Европы стоит пригласить в сборную УкраиныФутбол

Новости партнеров

Loading...
загрузка...