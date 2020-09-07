Шевченко назвал причины поражения от Испании: "Вторая игра на таком уровне дается очень тяжело"

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко прокомментировал разгромное поражение своей команды в матче против Испании в Лиге наций. Видео голов и обзор матча Испания Украина (4:0) есть на нашем сайте.

"Сегодня проблема не в одном игроке или нескольких. Самая большая проблема была в том, что наша команда не восстановилась. Нам вторая игра на таком уровне дается очень тяжело. Когда играем с топовыми командами мы тяжело восстанавливаемся. Ребята отдали все свои силы, Испания была намного лучше.

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В первую очередь Испания хорошо маневрировала, мяч очень быстро двигался. Нам не хватило физических сил сегодня. Они меняли диапазон атак, имели преимущество на фланге. При смещении наших крайних полузащитников было тяжело успевать. Этого и требует современный футбол, когда ты играешь с командами такого высокого уровня. Иногда ты остаешься один на один и должен доигрывать момент", – сказал Шевченко на послематчевой пресс-конференции.

Напомним, что Украина проиграла впервые за 13 матчей, но при Шеве – крупнее всего. Беспроигрышная серия сборной Украины продлилась почти два года.

А Серхио Рамос сравнялся по голам с легендой футбола на арене, названной в его честь. Капитан "Реала" и сборной Испании вошел в ТОП-10 лучших бомбардиров сборной.

Смотрите, как сборная Испании разгромила команду Украины:

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