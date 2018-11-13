Сестра Ярослава Ракицкого стала ведущей клубного канала "Шахтера"

Сегодня, 18:22

Дарья дебютировала в новой роли перед матчем против "Ворсклы" в чемпионате Украины


Сестра защитника донецкого "Шахтера" и сборной Украины Ярослава Ракицкого Дарья стала ведущей клубного телевидения "горняков". Пилотный выпуск прямого включения Дарьи с матча 15-го тура чемпионата Украины "Ворскла" – "Шахтер" (0:2) был опубликован на официальном канале донецкого клуба на YouTube.

Напомним, "Шахтер" на выезде обыграл "Ворсклу" и восстановил восьмиочковый отрыв от ближайшего преследователя в турнирной таблице Премьер-лиги. Победу команде Паулу Фонсеки принесли голы Веллингтона Нема и Майкона еще до перерыва.

Ранее мы сообщали, что билеты на матч "Шахтер" – "Лион" в Харькове поступили в свободную продажу. Поединок 6-го тура Лиги чемпионов пройдет 12 декабря.

В прошлую среду "Шахтер" крупно проиграл "Манчестер Сити" в Лиге чемпионов и явно попытается возместить злость на сегодняшнем сопернике.

Тот матч, кстати, ознаменовался грандиозным судейским скандалом. Главный рефери Виктор Кашшаи из Венгрии назначил пенальти, увидев нарушение правил там, где его и близко не было. Это после матча признал и Рахим Стерлинг, "дорисовавший" фол. После этого инцидента УЕФА может ввести VAR уже в текущем сезоне.
видео, футбол, Шахтер Донецк, Ярослав Ракицкий

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Источники:

Террикон, Сегодня|Спорт

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