"Севилья" – "Интер": где и когда смотреть финальный поединок Лиги Европы

Трансляция поединка на кельнском "Рейн Энерги" 21 августа - на ТВ и в интернете

Сегодня, 21 августа, на стадионе "Рейн Энерги" в Кельне состоится финал Лиги Европы между пятикратным победителем турнира испанской "Севильей" и итальянским "Интером". Начало матча в 22:00 по киевскому времени. Онлайн "Севилья" – "Интер" пройдет на нашем сайте с видеоповторами голов и описанием всех ключевых моментов встречи.

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В прямом эфире финал покажет телеканал "Футбол 1", также смотреть игру можно онлайн на сервисе OLL.TV.

Отметим, что "Севилья" не знает поражений в последних 20 поединках во всех соревнованиях, при этом испанская команда выиграла восемь из последних девяти и как нельзя вовремя набрала форму. Но и "Интер", который выбил в полуфинале "Шахтер", впечатляет своей атакой в лице Лаутаро Мартинеса и Ромелу Лукаку.

Реклама Ромелу Лукаку и Лаутаро Мартинес / Фото: Reuters

Церемония награждения состоится после финального свистка на поле. Президент УЕФА Александр Чеферин вручит трофей команде-победителю, а также передаст медали игрокам и персоналу обеих команд. Процедура церемонии награждения согласована с местными властями, а все участвующие в ней официальные лица прошли тестирование на COVID-19, и им не нужно будет носить маски.

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