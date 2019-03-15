"Севилья" подала пример "Динамо и уволила тренера после вылета из Лиги Европы

Испанский клуб пропустил решающий гол от "Славии" на последних минутах

Пабло Мачин. Фото: AFP

"Севилья" подала пример "Динамо и уволила тренера после вылета из Лиги Европы //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/ba9/fe4/5c8ba9fe46d28.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/ba9/fe4/5c8ba9fe46d28.jpg 2019-03-15T15:36:00+02:00 Футбол Испанский клуб пропустил решающий гол от "Славии" на последних минутах

"Севилья" уволила с поста главного тренера Пабло Мачина, сообщает официальный сайт испанской команды. 43-летний испанский специалист возглавлял клуб с июля 2018 года. Под руководством Мачина "Севилья" провела 50 матчей: одержала 26 побед, сыграла 9 раз вничью и 15 раз уступила.

Ранее "Севилья" уступила "Славии" в двухматчевом противостоянии в 1/8 финала Лиги Европы (общий счет – 5:6) – испанская команда выбыла из турнира. Также "Севилья" занимает шестое место с 40 очками в турнирной таблице чемпионата Испании.

"Все напоминают мне особые моменты в истории клуба в Лиге Европы. В те годы удача сопутствовала команде, в этом году – нет. Если мы вспомним, как был забит последний гол... Это просто не наш год", - прокомментировал вылет из еврокубков Мачин.

Напомним, что последний представитель Украины в еврокубках киевское "Динамо" безвольно уступило "Челси" со счетом 0:5 и вылетело из Лиги Европы.

Что касается нынешнего наставника "бело-синих" Александра Хацкевича, то после разгрома от "Челси" он отказался обсуждать вопрос своей возможной отставки.

Ранее мы писали, что наставник украинской сборной Андрей Шевченко объяснил Игорю Суркису на зубочистках, почему "Динамо" беспомощно против "Челси". Тренер и президент смотрели за матчем из вип-ложи.

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