Сезон круче "Престолов": почему нынешняя Лига чемпионов – лучшая в истории

В этом году мы видим самый лучший розыгрыш турнира в истории. Это утверждение громкое, но обоснованное

Никогда не сдавайся. Лидер "Ливерпуля" Салах с сотрясением мозга - но команда рок-н-ролльного тренера Клоппа отыграла 0:3 у "Барселоны"!. Фото: AFP

В последние недели внимание всего мира было приковано к последним эпизодам сериала "Игра престолов". Детище Джорджа Мартина завоевало любовь миллионов фанатов за непредсказуемые повороты сюжета, зрелищность и умение удивлять с каждой новой серией. Неудивительно, что довелось увидеть сразу несколько сравнений футбольной Лиги чемпионов с "Игрой престолов", ведь все описанные выше достоинства сериала присущи и матчам плей-офф главного клубного турнира мира. Финал которого – "Ливерпуль" vs "Тоттенхэм" – будет разыгран в эту субботу. Мы проведем текстовый онлайн финала Лиги чемпионов "Тоттенхэм" – "Ливерпуль" с видео повторами голов.

Вот только у Лиги чемпионов есть одно неоспоримое преимущество не только перед "Игрой престолов", но и над любым другим сериалом в истории. Количество ее сезонов не ограничено – по крайней мере, до тех пор, пока существует текущий формат еврокубков. Но, глядя на то, что вытворял в этом сезоне амстердамский "Аякс", совершенно не хочется верить в то, что мы увидим Лигу толстосумов, к которой призывает президент "Ювентуса" Андреа Аньелли. Хотя бы потому, что в формате закрытого клуба богатых подобные подвиги команды, стартовавшей в Лиге чемпионов в конце июля 2018 года, будут практически невозможны.

Впрочем, изменения в европейском клубном футболе – тема для отдельной и достаточно грустной беседы, а пока давайте просто порадуемся тому, что видим самый лучший розыгрыш турнира в истории. Утверждение громкое, но обоснованное – и вот почему.

Количество "волевых" побед в ЛЧ

Прежде всего, такого количества камбеков в плей-офф не было никогда. Сразу в шести случаях команда, которая побеждала в первой игре, в итоге не выходила дальше. Четыре раза такое было в 1/8 финала, где пострадали "Атлетико", "ПСЖ", "Рома" и "Реал", а затем в обоих полуфиналах, где к списку добавились "Аякс" и "Барселона". Причем каждая неудача, кроме, возможно, случая с "Ромой", вылетевшей от примерно равного ей по силам "Порту", была неожиданной.

Судите сами, кто мог поверить, что, обладая перевесом в два гола, цельнометаллический "Атлетико" Диего Симеоне ухитрится упустить гандикап в паре с "Ювентусом", пусть и усиленным гением Криштиану Роналду? А "ПСЖ", комфортно обыгравший 2:0 на выезде откровенно слабый в этом сезоне "Манчестер Юнайтед" – при том, что у парижан просто феноменальный сезон проводил юный талант Килиан Мбаппе? В вылет "Реала", который выиграл три Лиги чемпионов подряд, от малоопытного "Аякса" после победы на выезде не верилось от слова "совсем" – казалось, что уж на свой любимый турнир мадридцы соберутся даже в не лучший свой сезон. Про полуфиналы напоминать нет нужды – все свежо в памяти.

"Тоттенхэм" проиграл дома "Аяксу" 0:1, а затем на выезде "горел" 0:2, но во втором тайме сумел забить три мяча и пройти дальше! Как это было:

"Ливерпуль" проиграл на выезде "Барселоне" 0:3 и уже никто не верил в англичан, но они дома собрались и победили 4:0! Как это было:

И ведь к этому списку по психологическому восприятию можно добавить неожиданный вылет "Ювентуса" от "Аякса" после выездной ничьей и пролет мимо полуфинала "Манчестер Сити" Пепа Гвардиолы. Сложно поверить, но человек, которого многие небезосновательно считают лучшим тренером современности, не только не выигрывал Лигу чемпионов с 2011 года, но и в полуфинал не может попасть уже третий год подряд. И это имея за спиной миллиардный кошелек шейхов и, возможно, мощнейший состав современности.

Сенсационный "Тоттенхэм": уникальный финалист

К счастью, футбол пока еще не превратился в "Игру бюджетов" – и это следующий аргумент за уникальность этого сезона. Представить, что в финале будет играть команда, которая никого не покупала вот уже полтора года, просто нереально. А ведь "Тоттенхэм" именно такая команда. Все усилия клуба в этот период были сконцентрированы на строительстве нового стадиона, а потому тренеру Маурисио Почеттино оставалось только мечтать об усилении состава. Аргентинец научился обходиться внутренними резервами, честь ему и хвала, но от этого ситуация не стала менее удивительной.

Даже в сезоне 2003/04, который подарил нам, пожалуй, самую удивительную в истории пару финалистов "Порту" – "Монако", обе команды очень даже активно меняли состав, готовясь к сезону. Чего стоит только приход, пусть и в аренду, блиставшего тогда в составе монегасков Фернандо Мориентеса или приход к португальцам по ходу сезона юного бразильского полузащитника Карлоса Алберто, забившего победный гол в финале. "Тоттенхэму" пришлось научиться обходиться внутренними резервами – и на фоне того, что решающие матчи команда проводила без получившего травму своего лучшего игрока Харри Кейна, ее достижения выглядят еще весомее.

Кстати, выход "Тоттенхэма" в финал ознаменовал еще одно достижение. До этого момента последним новичком в решающих матчах клубного турнира был "Челси" в 2008 году. По сути, Лига чемпионов в это десятилетие с хвостиком превратилась в элитный закрытый клуб, попасть в который было неимоверно сложно. Тем ценнее прорыв лондонской команды – и тем больше вызов для нее, ведь "Челси" с первой попытки не удалось выиграть свой финал и пришлось дожидаться 2012 года.

Последней же командой-дебютантом решающей игры, которой удалось взять трофей, была дортмундская "Боруссия" в далеком 1997-м. Любопытно, что "Тоттенхэму", как и немцам тогда, предстоит играть с клубом, который за год до того уже был участником решающего матча. Правда, в отличие от нынешнего "Ливерпуля" тогдашний соперник "Боруссии" – речь о "Ювентусе" – свой финал в 1996-м выиграл.

"Ливерпуль" как самый харизматичный клуб современности

Что до "Ливерпуля", то эта команда может стать лишь третьей в истории Лиги чемпионов, которая, проиграв в решающем матче, на следующий сезон не только вернулась в финал, но и выиграла его. До сих пор такое удавалось великому "Милану" в 1994-м и "Баварии" в 2013-м. "Ливерпуль" с его рок-н-ролльным тренером Юргеном Клоппом не оставляет впечатления всесокрушающей машины, как его предшественники, – и в этом заключена заметная часть обаяния этой команды.

Здесь основными игроками являются не только самый дорогой защитник в истории футбола Вирджил ван Дейк или побывавший, пусть и недолго, самым дорогим вратарем мира Алисон Бекер, но и парни, которых ранее вычеркивали из числа футболистов, пригодных для топ-клубов. Лидер атаки Мохамед Салах не раскрылся в "Челси" Жозе Моуринью и отправился в ссылку в Италию. Вице-капитан команды Джеймс Милнер не выдержал конкуренции многомиллионных конкурентов в "Манчестер Сити". Опорный полузащитник Фабиньо не пробился во второй команде мадридского "Реала". Джердан Шакири не смог проявить себя в "Интере" и "Баварии", после чего узнал, как выглядят дождливые вечера в Стоке, где якобы не смог бы проявить себя Месси.

И вот вся эта бригада, кто больше, кто меньше, но вкладывается в вынос "Барселоны" с тем самым Месси. После поражения в первой игре 0:3 – и без основных игроков атаки, того самого Салаха и основного центрфорварда Фирмино. Футболка со словами Never give up ("Никогда не сдавайся"), в которой травмированный Салах за пределами поля поддерживал своих партнеров по ходу ответного матча, мигом приобрела культовый статус. С учетом фантастической поддержки своей команды болельщиками на стадионе "Энфилд", слоган "Больше чем клуб", который использует "Барселона", впору передавать "Ливерпулю". Казалось, что финал Лиги чемпионов 2005 года, в котором англичане отыграли 3 гола за тайм у "Милана", а затем победили по пенальти, невозможно перебить. Но вынос – иначе не скажешь – "Барселоны" заставил над этим задуматься.

А мы? Сухой "Аякс" и финт Стерлинга

Для наших клубов эта ЛЧ не стала лучшей – "Динамо" не прошло квалификацию, а "Шахтер" занял третье место в групповом турнире – но запоминающейся.

Амстердамский "Аякс", выбивший киевлян в последнем раунде квалификации (3:1 и 0:0), затем лихо пронесся до полуфинальной стадии турнира, При этом, неожиданно выяснилось, что именно украинцы оказались единственным соперником "аяксидов" в евросезоне, не пропускавшем от них голов на своем поле.

"Шахтер" же и вовсе вошел в историю. Дело в том, что первоначально УЕФА планировал использовать в Лиге чемпионов систему VAR, начиная со следующего сезона. Однако это решение было пересмотрено, и систему видеопомощи арбитрам внедрили уже этой весной в плей-офф. И она помогла устроить этот сумасшедший плей-офф, неслабо повлияв на исходы матчей. А поводом для ускоренного введения послужил резонансный эпизод с назначением несуществующего пенальти в осеннем матче "МанСити" – "Шахтер". Тогда форвард "Сити" Рахим Стерлинг завалился в штрафной площади "горняков" не от контакта с соперником – а попросту споткнувшись о газон! Но венгерский арбитр Виктор Кашшаи, ставший нашим злым гением еще на Евро-2012 (именно он не увидел гол Девича англичанам), безапелляционно указал на "точку".

Уже после матча и сам Стерлинг, и коуч "Сити" Пеп Гвардиола извинялись за ошибочный пенальти, но дончанам от этого было не легче. Зато соцсети еще долго посмеивались над Рахимом, посвятив ему кучу мемов.

Рейтинг самых впечатляющих сезонов ЛЧ до этого

Стоит сравнить этот сезон Лиги чемпионов с конкурентами в борьбе за звание самого эффектного.

5. Сезон 2001/02. Галактический

Сезон, подаривший отличный второй групповой этап, в 3 из 4 групп которого рубка была до последнего тура и в плей-офф не пробились, например, магический "Арсенал" Бергкампа и Анри, а также мощнейшая "Рома" Тотти и Капелло. В четвертьфинале "Реал" отомстил действующим победителям турнира "Баварии" за вылет годом ранее, "Панатинаикос" едва не выбил "Барселону", а "Ливерпуль" с "Байером" устроили голевую перестрелку, из которой победителями выбрались немцы. Затем "аптекари" неожиданно выбили и "МЮ", а "Реал" был сильнее "Барселоны" в класико. Финал же стараниями Зидана подарил нам самый крутой победный гол в истории финалов Лиги чемпионов.

4. Сезон 2012/13. Немецкий

Действующий победитель турнира "Челси" стараниями "Ювентуса" и "Шахтера" вылетел уже после группового этапа – ничего себе заявочка? В плей-офф мы сначала увидели, как Криштиану оставляет не у дел "МЮ" в последний сезон Фергюсона, "Арсенал" едва не выбил "Баварию" после домашнего поражения 1:3, а "Милан" создал интригу в матче с "Барселоной". В четвертьфиналах запомнилась драматичная концовка в паре "Малаги" и "Боруссии", когда все решилось на 90+ минутах, а полуфиналы подарили вынос "Баварией" "Барселоны" с общим счетом 7:0 и сенсационный вылет "Реала" от Дортмунда с покером вмиг ставшего суперзвездой поляка Левандовски. Наконец, немецкий финал на "Уэмбли" и, наконец, успешная попытка золотого поколения "Баварии" с третьего захода в финал. Особо символично было то, что победный гол забил Роббен, который годом ранее не реализовал пенальти в финале с тем самым "Челси".

3. Сезон 2016/17. Судейский

Потрясающий этап 1/8 финала. Тут и каноничный – пусть и не без участия арбитра Айтекина – камбек "Барселоны" после поражения от "ПСЖ" 0:4 в первой игре, и отыгрыши "Лестера" против "Севильи", а "Боруссии" – с "Бенфикой", и яркие 10:2 от "Баварии" против "Арсенала", и вылет миллионеров из "Ман Сити" от скромного "Монако". В четвертьфиналах магии еще хватило на матчи "Реала" против "Баварии", где испанцам снова сильно помогли судьи, а также на неожиданный вылет "Барселоны" от "Ювентуса". А вот дальше все стало скучнее – "Ювентус" и "Реал" уверенно выбили в полуфиналах "Монако" и "Атлетико", хотя мадридцам и пришлось поволноваться, когда после победы в первой игре 3:0 соседи отыграли у "Реала" два гола в дебюте. Финал же вышел хоть и ярким, но "Ювентус", помимо супергола Манджукича через себя, ничего особо не показал, пропустив в ответ четырежды.

2. Сезон 2003/04. Нереальный

Этот розыгрыш уже упоминался как пример самого сенсационного, но стоит напомнить в общих чертах. В 1/8 финала запомнился вынос "Реалом" "Баварии" в принципиальном для обоих клубов противостоянии, поражение "МЮ" от "Порту" и неожиданное поражение прошлогоднего финалиста "Ювентуса" от "Депортиво". Четвертьфиналы подарили сразу 3 сенсации – "Милан" после победы 4:1 проиграл "Депортиво" 0:4, "Реал" после победы над "Монако" 4:2 ухитрился проиграть 1:3 на выезде, а непобедимый в том сезоне "Арсенал" вылетел от "Челси", ведя в счете в ответной игре дома. После этого уже сам "Челси" казался фаворитом против "Монако", но выбыл за счет поражения на выезде 1:3. Дефицит в 2 гола лондонцы отыграли в ответной игре к перерыву, но затем пропустили сами – да еще и дважды. Но вот и вторые полуфиналы между "Депортиво" с "Порту" принесли 1 гол на 2 матча, и финал вышел односторонним – потому у этого сезона лишь второе место в рейтинге.

1. Сезон 1998/99. Дьявольский

В том розыгрыше было все – и действительно напряженный групповой этап, и классный плей-офф. Первое достигалось благодаря тому, что из 6 групп выходили победители квартетов и 2 лучших вторых места, потому филонить было некогда и любая расслабленность наказывалась. Неудивительно, что те, кого недооценивали, грамотно использовали этот козырь – победителями группового этапа стали "Олимпиакос", "Кайзерслаутерн" и киевского "Динамо".

В плей-офф "Динамо" выбило действующих победителей турнира из "Реала", "Интер" с "МЮ" выдали 2 мощных матча, в которых чуть больше повезло англичанам, "Ювентус" в самой концовке второй смог избежать вылета от "Олимпиакоса" – забил капитан Конте. И лишь в паре "Баварии" с "Кайзерслаутерном" мюнхенцы оставили земляков не у дел без особых нервов. Зато потом сжигали их в полуфиналах с "Динамо", когда киевляне могли дома выиграть с крупным счетом, но позволили "Баварии" сыграть вничью 3:3 и не использовали кучу моментов в ответной игре. В это время "Ювентус" после выездной ничьей вел 2:0 дома против "Юнайтед", но ухитрился пропустить трижды. В финале же "красные дьяволы" повторили свой трюк, проигрывая "Баварии" почти весь матч и забив дважды в добавленные судьями 3 минуты.

Тот сезон был практически эталонным в плане интриги и качества футбола. Но нынешний готов взять эту планку – и разве что откровенно скучный футбол на 0:0 и серия пенальти опустят его ниже Лиги чемпионов двадцатилетней давности. Однако, как кажется, с такими командами, как нынешние "Ливерпуль" и "Тоттенхэм", нули на табло – последнее, чего надо бояться.

Плей-офф Лиги чемпионов-2018/19

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