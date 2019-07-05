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"Шахтер" не смог обыграть команду третьего дивизиона чемпионата Германии

5 июля, 15:53

В первом из двух пятничных спаррингов "горняки" сыграли вничью с немецким "Юрдингеном"

"Шахтер" и "Юрдинген" сыграли вничью. Фото shakhtar.com
"Шахтер" и "Юрдинген" сыграли вничью. Фото shakhtar.com.

В пятницу "Шахтер" открыл программу товарищеских матчей на сборе в Австрии. Подготовку "горняков" к новому сезону в этой стране открыла встреча с представителем третьей немецкой Бундеслиги – "Юрдингеном". В первом тайме команды обошлись без забитых мячей: перед перерывом мог отличиться Маркос Антонио, но ворота соперника спасла штанга. "Оранжево-черные" повели на 62-й минуте после гола Густаво Бланко Лещука, однако в заключительной фазе игры "Юрдингену" удалось сравнять счет.

"Горняки" играли экспериментальным составом, поскольку позже в пятницу "Шахтер" проведет еще один спарринг – с чемпионами Дании "Копенгагеном".

Обзор матча "Шахтер" – "Юрдинген" 1:1

Напомним, на своем первом сборе "Шахтер" провел два спарринга - 26 июня дончане разгромили болгарский "Лудогорец" со счетом 3:0. Голами отметились Тете, Алан Патрик и Даниил Сикан. Кстати, в новом сезоне "Лудогорец" стартует в первом квалификационном раунде Лиги чемпионов поединками с венгерским "Ференцварошем" Сергея Реброва, Александра Зубкова и Данила Игнатенко.

А затем "Шахтер" обыграл софийский ЦСКА благодаря голу чемпиона мира U-20 Даниила Сикана. ЦСКА – самый титулованный клуб Болгарии (31 чемпионство, 26 у "Левски"). Правда, уже 11 лет софийцам приходится довольствоваться местом ниже первого: с 2012 года в лиге гегемония "Лудогорца".

Напомним, что в межсезонье произошла перестановки в тренерском цехе "Шахтера", клуб провел португальскую рокировку, заменив ушедшего в "Рому" Паулу Фонсеку на Луиша Каштру.


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Сегодня|Спорт

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