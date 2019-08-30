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"Шахтер" ожидает очень трудный экзамен": Маркевич прокомментировал жеребьевку ЛЧ

30 августа, 13:15

Мирон Маркевич - о шансах "Шахтера"

Мирон Маркевич

Мирон Маркевич / Фото: Getty Images

Глава комитета национальных сборных Украинской ассоциации футбола Мирон Маркевич оценил шансы "Шахтера" в группе Лиги чемпионов. Кстати, "горняки" начнут и завершат групповой этап Лиги чемпионов дома.

"Вполне нормальная группа, "Шахтеру" выйти из нее вполне реально. Впрочем, многое зависит от того, как "горнякам" удастся наладить игру в защите. Потому что если будут пропускать столько, сколько в том году, то шансов нет.

С фаворитом здесь без вопросов. "Манчестер Сити" будет победителем группы. Это такая команда, которой все равно, с кем играть. Говорить о каком-то возможном спаде после второго подряд чемпионского сезона считаю неуместным. Каждый игрок – это звезда, в том числе и Зинченко, а командный механизм настолько отлаженный, что что-то комментировать не вижу смысла.

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За второе место будут бороться "Шахтер" и "Аталанта". Итальянский клуб, безусловно, усилил Руслан Малиновский, но там и до него было, кому играть, так что "Шахтер" ожидает очень трудный экзамен", – отметил Маркевич.

"Шахтер" огласил заявку на групповой этап Лиги чемпионов. Луиш Каштру включил в состав на евросезон 29 игроков по спискам А и Б.

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Ранее результаты жеребьевки прокомментировал нападающий Жуниор Мораес. Бразилец остался немного недоволен из-за того, что в третий раз подряд придется играть с "Сити".

Кстати, "Шахтер" уже обыгрывал "Манчестер Сити" в Лиге чемпионов:

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Лига чемпионов Шахтер Донецк Мирон Маркевич

Источник: FootBoom

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