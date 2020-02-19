"Шахтер" прибыл в Харьков на матчи против "Бенфики" и "Десны": состав команды Каштру

Утром 19 февраля донецкий "Шахтер" провел открытую тренировку в Святошино, а во второй половине дня совершил перелет из Киева в Харьков, где завтра проведет первый матч 1/16 финала Лиги Европы против "Бенфики", а в воскресенье встретится с "Десной" в рамках 19-го тура чемпионата Украины.

Луиш Каштру на ближайшие матчи взял 24 футболиста:

Вратари: Андрей Пятов, Анатолий Трубин, Алексей Шевченко

Андрей Пятов, Анатолий Трубин, Алексей Шевченко Защитники: Сергей Кривцов, Валерий Бондарь, Николай Матвиенко, Давид Хочолава, Исмаили, Додо

Сергей Кривцов, Валерий Бондарь, Николай Матвиенко, Давид Хочолава, Исмаили, Додо Полузащитники: Тарас Степаненко, Майкон, Виктор Коваленко, Алан Патрик, Тайсон, Евгений Коноплянка, Тете, Марлос, Сергей Болбат, Маркос Антонио, Артем Бондаренко, Маркиньос Сиприано, Фернандо

Тарас Степаненко, Майкон, Виктор Коваленко, Алан Патрик, Тайсон, Евгений Коноплянка, Тете, Марлос, Сергей Болбат, Маркос Антонио, Артем Бондаренко, Маркиньос Сиприано, Фернандо Нападающие: Жуниор Мораес, Даниил Сикан

Отметим, что бразильский защитник Додо пропустит матч против "Бенфики" из-за дисквалификации. Бразилец был удален в матче заключительного тура группового этапа против "Аталанты".

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Ранее мы рассказывали о том, как португальцы едят Паштел-де-ната и почему болеют за "Бенфику" – горячие факты о сопернике "Шахтера".

Также мы писали, что "Бенфика" везет на матч Лиги Европы с "Шахтером" почти два состава и прибудет в Харьков раньше "горняков". При этом в заявке значатся три вратаря, один из них – 22-летний россиянин Иван Злобин.

Смотрите, как "Шахтер" играл на зимних сборах

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