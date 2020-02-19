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"Шахтер" прибыл в Харьков на матчи против "Бенфики" и "Десны": состав команды Каштру

19 февраля, 18:43

Луиш Каштру на ближайшие матчи взял 24 футболиста

Утром 19 февраля донецкий "Шахтер" провел открытую тренировку в Святошино, а во второй половине дня совершил перелет из Киева в Харьков, где завтра проведет первый матч 1/16 финала Лиги Европы против "Бенфики", а в воскресенье встретится с "Десной" в рамках 19-го тура чемпионата Украины.

Луиш Каштру на ближайшие матчи взял 24 футболиста:

  • Вратари: Андрей Пятов, Анатолий Трубин, Алексей Шевченко
  • Защитники: Сергей Кривцов, Валерий Бондарь, Николай Матвиенко, Давид Хочолава, Исмаили, Додо
  • Полузащитники: Тарас Степаненко, Майкон, Виктор Коваленко, Алан Патрик, Тайсон, Евгений Коноплянка, Тете, Марлос, Сергей Болбат, Маркос Антонио, Артем Бондаренко, Маркиньос Сиприано, Фернандо
  • Нападающие: Жуниор Мораес, Даниил Сикан

Отметим, что бразильский защитник Додо пропустит матч против "Бенфики" из-за дисквалификации. Бразилец был удален в матче заключительного тура группового этапа против "Аталанты".

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Ранее мы рассказывали о том, как португальцы едят Паштел-де-ната и почему болеют за "Бенфику" – горячие факты о сопернике "Шахтера".

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Также мы писали, что "Бенфика" везет на матч Лиги Европы с "Шахтером" почти два состава и прибудет в Харьков раньше "горняков". При этом в заявке значатся три вратаря, один из них – 22-летний россиянин Иван Злобин.

Смотрите, как "Шахтер" играл на зимних сборах

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Лига Европы Шахтер Донецк

Источник: Официальный сайт ФК "Шахтер"

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