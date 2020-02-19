"Шахтер" провел последнюю тренировку перед матчем Лиги Европы

Сегодня утром донецкий "Шахтер" провел заключительную тренировку перед первым матчем 1/16 финала Лиги Европы против португальской "Бенфики". Матч состоится в четверг, 20 февраля, на стадионе "Металлист", начало – в 19:55. Ранее Жуниор Мораес рассказал о грядущем поединке с "Бенфикой": "Мы хотим раскрыть их слабости".

Первые 15 минут тренировочной сессии были открытыми для представителей СМИ. К игре с чемпионом Португалии "оранжево-черные" подходят в отличном настроении и без кадровых потерь. Отметим, что матч пропустит только дисквалифицированный Додо.

После обеда команда отправится в Харьков. В 17:15 на ОСК "Металлист" состоится предматчевая пресс-конференция главного тренера "Шахтера" Луиша Каштру и полузащитника Евгения Коноплянки.

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Ранее мы рассказывали о том, как португальцы едят Паштел-де-ната и почему болеют за "Бенфику" – горячие факты о сопернике "Шахтера".

Также мы писали, что "Бенфика" везет на матч Лиги Европы с "Шахтером" почти два состава и прибудет в Харьков раньше "горняков". При этом в заявке значатся три вратаря, один из них – 22-летний россиянин Иван Злобин.

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