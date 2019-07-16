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"Шахтер" проведет еще два спарринга перед матчем с "Динамо"

16 июля, 11:52

"Горняки" продолжают подготовку к новому сезону в Украине

Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

После двух зарубежных сборов донецкий "Шахтер" продолжает подготовку к сезону-2019/20 в Украине. Вчера "горняки" после двух выходных возобновили тренировки в загородном комплексе "Святошин". На этой неделе подопечные Луиша Каштру проведут в Святошино еще два контрольных поединка. Соперники – представители Премьер-лиги "Колос" из Ковалевки и донецкий "Олимпик". Обе игры будут показаны в прямом эфире только на shakhtar.com.

Результаты всех спаррингов команд Премьер-лиги

Пятница, 19 июля
18:00. "Шахтер" – "Колос"

Суббота, 20 июля
18:00. "Шахтер" – "Олимпик"

Напомним, что лучшим бомбардиром сборов стал Жуниор Мораес – на его счету 3 гола. Даниил Сикан, Тете и Алан Патрик отправили в ворота соперников по 2 мяча. Еще по разу отличились Густаво Бланко Лещук, Богдан Бутко и Виктор Коваленко.

Напомним, что в межсезонье произошла перестановка в тренерском цехе "Шахтера", клуб провел португальскую рокировку, заменив ушедшего в "Рому" Паулу Фонсеку на Луиша Каштру.


Кстати, за месяд до жеребьевки в "Шахтере" поделились предпочтениями относительно соперников по Лиге чемпионов в сезоне 2019/2020. Напомним, выиграв Премьер-лигу Украины, "горняки" получили прямую путевку в ЛЧ.

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Тег футбол, товарищеский матч, чемпионат Украины, Шахтер Донецк, Олимпик Донецк, Колос Ковалевка

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Источник:

Официальный сайт ФК "Шахтер"

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