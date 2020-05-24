"Шахтер" – "Рух": онлайн-трансляция матча

Постепенно спорт возвращается после длительной вынужденной паузы – играется уже второй "карантинный" тур в Германии, а UFC провел три вечера смешанных единоборств. В скором времени случится это и в Украине – рестарт футбольной Премьер-лиги, ориентировочно, состоится 6 июня. А сегодня – битва лидеров Премьер-лиги и Первой лиги – "Шахтер" vs "Рух", первый спарринг для "горняков" за два с половиной месяца.

Двумя днями ранее "Рух" в Киеве дал бой "Динамо", матч завершился безголевой ничьей – 0:0. Сегодняшний матч пройдет на территории тренировочного комплекса в Святошино и начнется в 11:00. Поединок в прямом эфире покажет канал Shakhtar TV, а также его можно смотреть онлайн в этой новости.

Трансляция матча "Шахтер" – "Рух":

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Ранее стало известно, что возобновление чемпионата Украины перенесли на неделю вперед. Изначально футбол должен был вернуться 30 мая, но теперь планируют возобновить Премьер-лигу 6 июня.

Напомним, что до наступления жесткого карантина "Шахтер" на выезде обыграл "Вольфсбург" в первой игре 1/8 финала Лиги Европы. Все голы того поединка:

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Все подробности в спецтеме Футбол вернулся!

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