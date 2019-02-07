"Шахтер" сыграл вничью с "Ваккером": обзор матча

"Горняки" провели последний спарринг перед Лигой Европы

Последний спарринг на сборах. Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

"Шахтер" сыграл вничью с "Ваккером": обзор матча //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/c05/0a9/5c5c050a9e747.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/c05/0a9/5c5c050a9e747.jpg 2019-02-07T12:14:00+02:00 Футбол "Горняки" провели последний спарринг перед Лигой Европы

Сегодня донецкий "Шахтер" завершил зимние сборы. Команда сыграла свой последний товарищеский матч против австрийского "Ваккера". Поединок не был богатым на опасные моменты, а самый лучший шанс отличиться был у "горняков" в конце первого тайма. Мораес перебросил вратаря, но мяч попал в перекладину. В итоге, ничья – 0:0.

"Шахтер" играл таким составом: Пятов, Болбат (Бутко, 77), Кривцов, Хочолава (Матвиенко, 80), Исмаили, Степаненко (Майкон, 80), Патрик, Соломон (Нем, 77), Коваленко (Малышев, 84), Марлос (Фернандо, 71), Мораес.

Обзор матча "Шахтер" – "Ваккер":

Напомним, что 14 февраля "Шахтер" проведет первый поединок 1/16 финала Лиги Европы против немецкого "Айнтрахта". Накануне "Шахтер" огласил заявку на Лигу Европы. В списке 25 футболистов, в том числе новички Валерий Бондаренко и Манор Соломон.

Ранее мы писали, что Ярослав Ракицкий перешел из "Шахтера" в "Зенит". В донецком клубе он отыграл почти 10 сезонов, будучи одним из столпов обороны. Выиграл 19 титулов с "оранжево-черными".

Кроме того, "Шахтер" отдал защитника в аренду аутсайдеру чемпионата России. Ранее Данченко играл в России в составе "Анжи".

Ранее мы писали, что немецкие фаны прилетят в Харьков в сопровождении полицейских.

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