"Шахтер" сыграл вничью с "Ваккером": обзор матча
"Горняки" провели последний спарринг перед Лигой Европы
Сегодня донецкий "Шахтер" завершил зимние сборы. Команда сыграла свой последний товарищеский матч против австрийского "Ваккера". Поединок не был богатым на опасные моменты, а самый лучший шанс отличиться был у "горняков" в конце первого тайма. Мораес перебросил вратаря, но мяч попал в перекладину. В итоге, ничья – 0:0.
"Шахтер" играл таким составом: Пятов, Болбат (Бутко, 77), Кривцов, Хочолава (Матвиенко, 80), Исмаили, Степаненко (Майкон, 80), Патрик, Соломон (Нем, 77), Коваленко (Малышев, 84), Марлос (Фернандо, 71), Мораес.
Обзор матча "Шахтер" – "Ваккер":
Напомним, что 14 февраля "Шахтер" проведет первый поединок 1/16 финала Лиги Европы против немецкого "Айнтрахта". Накануне "Шахтер" огласил заявку на Лигу Европы. В списке 25 футболистов, в том числе новички Валерий Бондаренко и Манор Соломон.
Ранее мы писали, что Ярослав Ракицкий перешел из "Шахтера" в "Зенит". В донецком клубе он отыграл почти 10 сезонов, будучи одним из столпов обороны. Выиграл 19 титулов с "оранжево-черными".
Кроме того, "Шахтер" отдал защитника в аренду аутсайдеру чемпионата России. Ранее Данченко играл в России в составе "Анжи".
Ранее мы писали, что немецкие фаны прилетят в Харьков в сопровождении полицейских.
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