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"Шахтер" уже заработал в Лиге чемпионов 37 миллионов: опубликована схема выплат призовых

12 июля, 15:23

Динамовцы могут разбогатеть минимум на 26 миллионов, если выйдут в групповой этап

Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

УЕФА обнародовал схему распределения прибыли в Лиге чемпионов и Суперкубке УЕФА на сезон 2019/20 годов. Среди участников еврокубков будут распределены 2,55 млрд евро (2,04 млрд -  Лига чемпионов и матч за Суперкубок УЕФА, 510 млн – Лига Европы). Донецкий "Шахтер" гарантированно заработает в самом престижном еврокубковом турнире 37,41 млн евро. Киевское "Динамо", в случае выхода в групповой этап, обеспечит себе 26,33 млн евро. Подробнее о призовых от УЕФА распишем далее.

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Итак, между участниками раунда плей-офф ЛЧ будет распределено 30 млн евро. Каждый вылетевший клуб получит фиксированную выплату в 5 млн. А вот каждый из 32 участников группового этапа заработает уже по 15,25 млн (14,5 млн в качестве начальной выплаты и 0,75 в виде дополнительной).

Бонус за каждую победу на групповом этапе составит 2,7 млн, за ничью – 0,9 млн. Неиспользованные средства (0,9 млн с каждой ничьей) суммируются и перераспределяются среди участников группового этапа в пропорциональной зависимости от количества побед.

Выплаты участникам плей-офф:

  • Выход в 1/8 финала: по 9,5 млн
  • Выход в 1/4 финала: по 10,5 млн
  • Выход в 1/2 финала: по 12 млн
  • Выход в финал: по 15 млн
  • Победитель Лиги чемпионов дополнительно получит 4 млн
  • Участники матча за Суперкубок УЕФА-2019 получат еще по 3,5 млн, а победитель – дополнительно 1 млн

Кроме этого команды получат выплаты за маркетинговый пул (292 млн). Сумма рассчитывается, учитывая удельный вес каждого телерынка, а затем делится на количество участников турнира из страны.

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Прошлогоднее нововведение выплаты на основе рейтинга рассчитываются на основе выступлений за десять лет плюс баллы за победы в турнирах под эгидой УЕФА. Сумма в 585 млн разбита на "доли коэффициентов", каждая доля – 1,108 млн. Клуб с самой низкой позицией в рейтинге получит одну долю (1,108 млн). Следующая позиция – две доли, и так далее. Клуб с наивысшим рейтингом получит 32 доли (35,46 млн).

К примеру, "Шахтер" в рейтинге выступлений за 10 лет занимает 16-е место, но три команды, располагающиеся в рейтинге выше ("Манчестер Юнайтед", "Арсенал" и "Севилья") не выступят на групповом этапе, а "Порту" еще необходимо преодолеть квалификацию. Таким образом, "горняки" заработают как минимум 22,16 млн евро.

В случае выхода в групповой этап "Динамо" (28-е место) по этой схеме заработает от 11 до 14 млн, в зависимости от выступления команд, располагающихся выше – "Порту", "Аякс" и "Базель" еще должны преодолеть квалификацию. Добавим, что киевское "Динамо" стартует в Лиге чемпионов с третьего раунда квалификации. Киевляне узнают своего первого соперника 22 июля.

Напомним, финальный матч турнира между "Ливерпулем" и "Тоттенхэмом" завершился победой ливерпульского клуба со счетом – 2:0. "Ливерпуль" в шестой раз стал победителем турнира. Счетв матче на первых минутах открыл Мохамед Салах, реализовавший пенальти, а в концовке встречи Ориги установил окончательный счет.

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Тег УЕФА, Лига чемпионов, Динамо Киев, Шахтер Донецк

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Источники:

UEFA.com , Сегодня|Спорт

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