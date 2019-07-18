"Шахтер" вернул бразильского полузащитника в родной клуб

Ближайшие полгода Веллингтон Нем проведет в Бразилии

Веллингтон Нем. Фото: ФК "Флуминенсе".

Полузащитник донецкого "Шахтера" Веллингтон Нем ближайшие полгода проведет в аренде в бразильском "Флуминенсе". Об этом сообщает официальный сайт "трехцветных". "Большое счастье иметь возможность носить футболку команды, которую я люблю. "Флуминенсе" – это моя семья. Я собираюсь работать с двойным усилием, чтобы побеждать", – цитирует Нема официальный сайт бразильской команды.

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Напомним, что Веллингтон Нем выступал за "Флуминенсе" до перехода в "Шахтер" в 2013 году. Ранее сообщалось, что соглашение с "Шахтером" предусматривает возможность продления аренды на 1 год, при условии, что футболист не достигнет соглашения о продлении сотрудничества с "горняками".

Добавим, что в прошлом сезоне Веллингтон Нем провел 15 матчей в УПЛ, забил 3 гола и отдал 1 результативную передачу.

Классный гол Веллингтона Нема в ворота "Львова":

Сегодня также стало известно, что футболист "Шахтера" Тарас Качараба подписал контракт со "Слованом". Экс- игрок "горняков" до этого выступал за чешский клуб на правах аренды.

Кстати, за месяд до жеребьевки в "Шахтере" поделились предпочтениями относительно соперников по Лиге чемпионов в сезоне 2019/2020. Напомним, выиграв Премьер-лигу Украины, "горняки" получили прямую путевку в ЛЧ.

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