Сделать стартовой
25,86
29
УКР
Главная Больше  Новости спорта Больше  Новости футбола

"Шахтер" вернул бразильского полузащитника в родной клуб

18 июля, 21:26

Ближайшие полгода Веллингтон Нем проведет в Бразилии

Веллингтон Нем. Фото: ФК "Флуминенсе"
Веллингтон Нем. Фото: ФК "Флуминенсе".

Полузащитник донецкого "Шахтера" Веллингтон Нем ближайшие полгода проведет в аренде в бразильском "Флуминенсе". Об этом сообщает официальный сайт "трехцветных". "Большое счастье иметь возможность носить футболку команды, которую я люблю. "Флуминенсе" – это моя семья. Я собираюсь работать с двойным усилием, чтобы побеждать", – цитирует Нема официальный сайт бразильской команды.

Онлайн-таблица трансферов чемпионата Украины

Напомним, что Веллингтон Нем выступал за "Флуминенсе" до перехода в "Шахтер" в 2013 году. Ранее сообщалось, что соглашение с "Шахтером" предусматривает возможность продления аренды на 1 год, при условии, что футболист не достигнет соглашения о продлении сотрудничества с "горняками".

Добавим, что в прошлом сезоне Веллингтон Нем провел 15 матчей в УПЛ, забил 3 гола и отдал 1 результативную передачу.

Классный гол Веллингтона Нема в ворота "Львова":

Сегодня также стало известно, что футболист "Шахтера" Тарас Качараба подписал контракт со "Слованом". Экс- игрок "горняков" до этого выступал за чешский клуб на правах аренды.

Кстати, за месяд до жеребьевки в "Шахтере" поделились предпочтениями относительно соперников по Лиге чемпионов в сезоне 2019/2020. Напомним, выиграв Премьер-лигу Украины, "горняки" получили прямую путевку в ЛЧ.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег чемпионат Украины, Шахтер Донецк, чемпионат Бразилии, Веллингтон Нем, Флуминенсе

Вы сейчас просматриваете новость " "Шахтер" вернул бразильского полузащитника в родной клуб". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Террикон

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Где смотреть трансляцию матча "Шахтер" – "Колос"

Сегодня, 17:32

"Горняки" встретятся с новичком Премьер-лиги в контрольном матче

Стало известно, на каком канале покажут онлайн матч за Суперкубок Украины "Шахтер" – "Динамо"

Сегодня, 16:29

Поединок сильнейших команд страны откроет новый сезон в Украине

Гендиректор "Шахтера": В чемпионате Украины не будет 14 команд

Сегодня, 15:42

Сергей Палкин рассказал о новом формате Премьер-лиги

"Динамо" готовится к поединку против "Шахтера" в Киеве

Сегодня, 13:36

Киевляне провели подготовку к матчу за Суперкубок Украины

Из "Шахтера" – в Чехию: Тарас Качараба подписал контракт со "Слованом"

Сегодня, 11:44

Экс- игрок "горняков" до этого выступал за чешский клуб на правах аренды

Украинские клубы готовятся к старту сезона: результаты всех спаррингов команд Премьер-лиги

Сегодня, 21:57

Клубы украинской Премьер-лиги проводят товарищеские поединки накануне старта сезона в чемпионате Украины

Bayer открыла завод в Житомирской области

Степаненко в Турции издевается над женой, а она хвастается

Бесик-трансформеры: новое веяние старых традиций

Глобальное потепление уничтожает жаб и лягушек

Как похудеть: 9 продуктов, которые "съедают" жир

Продукты и элементы для роста волос

Как утолить жажду: 3 напитка для летней жары

Джулия Робертс раскрыла правду об истинном финале "Красотка"

Чудеса природы: биологи обнаружили кошку-лису

Тот, кто долго спит, рискует заболеть и преждевременно умереть?

Опасно ли оставлять зарядку в розетке: ответ удивит многих

Бутербродницы для вкусной еды на скорую руку по низким ценам

Украинские клубы готовятся к старту сезона: результаты всех спаррингов команд Премьер-лиги

Сегодня, 21:57

Клубы украинской Премьер-лиги проводят товарищеские поединки накануне старта сезона в чемпионате Украины

Онлайн-таблица трансферов чемпионата Украины

Сегодня, 11:46

Все изменения в составах представителей украинской Премьер-лиги

Кубок Африки-2019: результаты всех матчей турнира

Сегодня, 00:18

В поединке за континентальный трофей сразятся Алжир и Сенегал. Матч за третье место выиграла Нигерия

Семейка "убийц" напророчила Ломаченко поражение нокаутом в бою, которого нет

16 июля, 21:45

Теофимо Лопес анонсирует поединок с украинским Хайтеком в следующем году с четырьмя поясами на кону

Революция от Хацкевича: известный агент предрекает убойные изменения в игре "Динамо"

16 июля, 11:29

Вячеслав Заховайло рассказал, как изменится игра вице-чемпионов Украины с приходом Караваева и Кадири

Четвертая революция: какие профессии исчезнут уже через 10 лет

Приватбанк раздает кредиты без спроса – почему это опасно

США грозит дефолт в сентябре
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь